Сделать стартовой
26,42
29,82
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Трамп объявил начало депортации "миллионов нелегалов" из США

18 июня, 11:39

США собираются выслать мигрантов "так же быстро", как они попали в страну

"Караван мигрантов" на границе Мексики и США. Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
"Караван мигрантов" на границе Мексики и США. Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon.

Вскоре после задержания в американском городе Эль-Пасо рекордно большой группы нелегальных мигрантов из Мексики США займутся депортацией нелегалов, которых удерживают в центрах иммиграционной и таможенной полиции (ICE).

Об этом 18 июня на своей странице в Twitter сообщил американский президент Дональд Трамп.

"На следующей неделе ICE начнет процесс депортации миллионов нелегальных мигрантов, которые незаконно проникли в Соединенные Штаты. Их депортируют так же быстро, как они попали сюда", – написал хозяин Белого дома.

Трамп похвалил Мексику и Гватемалу за работу над безопасностью на границах, отметив ужесточение иммиграционного законодательства в этих странах и подписание ими новых договоров на эту тему.

По словам президента, единственными "кто ничего не делает" являются члены Демократической партии в Конгрессе.

"Они должны проголосовать против законодательных лазеек и исправить вопрос убежищ! Если это случится, пограничный кризис будет решен очень быстро!" – заверил Дональд Трамп.

Напомним, что латиноамериканские мигранты далеко не всегда ведут себя мирно, пытаясь проникнуть в США. Так, например, в январе члены так называемого "каравана мигрантов" начали забрасывать американских пограничников камнями в ответ на что те применили слезоточивый газ.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег США, миграция, нелегалы, мигранты, Трамп, депортация, Дональд Трамп

Вы сейчас просматриваете новость " Трамп объявил начало депортации "миллионов нелегалов" из США". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У Трампа рассказали, куда хотят отправлять нелегальных мигрантов

15 апреля, 00:24

Трамп подчеркнул, что мигрантов должны принимать штаты и города, которые выступают против выпроваживания нелегальных мигрантов

У Трампа придумали, как использовать нелегалов для мести "демократам"

15 апреля, 19:03

Нелегальных мигрантов могут отправить в "города-убежища", где сильны позиции демократов

Пентагон отправил дополнительный военный контингент на границу с Мексикой

30 апреля, 02:15

Военнослужащие не будут выполнять функций правоохранительных органов

Теперь будут платить: Трамп решил заработать денег на контроле за мигрантами

30 апреля, 11:50

Президент США несколько упростил процедуру рассмотрения заявлений о временном разрешении на въезд и работу, которые станут платными

После американских пошлин Мексика готова поддерживать своих и иностранных мигрантов

31 мая, 23:59

Все мигранты заслуживают уважения и понимания, – считает президент Мексики

В Мексике задержали около 600 человек из каравана мигрантов на юге страны

6 июня, 00:45

Операция была проведена в муниципалитете Метапа

5 неочевидных признаков, что женщина начинает стареть

Вымершая более 130 тыс. лет назад птица "воскресла"

Кому полезна баня, а для кого она под запретом?

Ломаченко - Кролла: Видео потрясающего нокаута чемпиона

"Братья Кличко были кошмаром". Глава UFC об украинских боксерах

Эксперты назвали наиболее чистые и загрязненные реки в Украине

Япония открыла самое большое в истории месторождение металлов

Парад «крутых тачек» в Одессе. Фоторепортаж

Модель, обвинившая Неймара в изнасиловании: "Полиция куплена"

Пять морозных фильмов для жаркого лета

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

Кем оказалась жена Зеленского: все удивлены

"К тем, кто послал самолет, есть вопросы": интервью с главой экспертной группы по крушению Ил-76

Вчера, 07:37

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин руководил экспертизой по катастрофе Ил-76 под Луганском

Перерасчет пенсий: кому и сколько добавят 1 июля

Вчера, 07:25

За медали добавят копейки, а чернобыльцам — почти сотню

Газовая война: почему Россия "согласилась" на транзит газа через Украину и нужно ли это нам

16 июня, 07:51

Эксперты считают, что Украина вовремя не обезопасила себя, проведя реформы, чем загнала себя в патовую ситуацию

Электронная Украина: какие услуги вскоре станут доступны онлайн

16 июня, 07:37

За 2019 г. должно добавиться 50 новых электронных услуг

Саакашвили показал свой дом под Киевом

Совместимость групп крови при зачатии ребенка

Кому полезна баня, а для кого она под запретом?
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь