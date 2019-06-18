Трамп объявил начало депортации "миллионов нелегалов" из США
США собираются выслать мигрантов "так же быстро", как они попали в страну
Вскоре после задержания в американском городе Эль-Пасо рекордно большой группы нелегальных мигрантов из Мексики США займутся депортацией нелегалов, которых удерживают в центрах иммиграционной и таможенной полиции (ICE).
Об этом 18 июня на своей странице в Twitter сообщил американский президент Дональд Трамп.
"На следующей неделе ICE начнет процесс депортации миллионов нелегальных мигрантов, которые незаконно проникли в Соединенные Штаты. Их депортируют так же быстро, как они попали сюда", – написал хозяин Белого дома.
Трамп похвалил Мексику и Гватемалу за работу над безопасностью на границах, отметив ужесточение иммиграционного законодательства в этих странах и подписание ими новых договоров на эту тему.
По словам президента, единственными "кто ничего не делает" являются члены Демократической партии в Конгрессе.
"Они должны проголосовать против законодательных лазеек и исправить вопрос убежищ! Если это случится, пограничный кризис будет решен очень быстро!" – заверил Дональд Трамп.
Напомним, что латиноамериканские мигранты далеко не всегда ведут себя мирно, пытаясь проникнуть в США. Так, например, в январе члены так называемого "каравана мигрантов" начали забрасывать американских пограничников камнями в ответ на что те применили слезоточивый газ.
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