Трамп объявил начало депортации "миллионов нелегалов" из США

США собираются выслать мигрантов "так же быстро", как они попали в страну

"Караван мигрантов" на границе Мексики и США. Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon.

Вскоре после задержания в американском городе Эль-Пасо рекордно большой группы нелегальных мигрантов из Мексики США займутся депортацией нелегалов, которых удерживают в центрах иммиграционной и таможенной полиции (ICE).

Об этом 18 июня на своей странице в Twitter сообщил американский президент Дональд Трамп.

"На следующей неделе ICE начнет процесс депортации миллионов нелегальных мигрантов, которые незаконно проникли в Соединенные Штаты. Их депортируют так же быстро, как они попали сюда", – написал хозяин Белого дома.

Трамп похвалил Мексику и Гватемалу за работу над безопасностью на границах, отметив ужесточение иммиграционного законодательства в этих странах и подписание ими новых договоров на эту тему.

По словам президента, единственными "кто ничего не делает" являются члены Демократической партии в Конгрессе.

"Они должны проголосовать против законодательных лазеек и исправить вопрос убежищ! Если это случится, пограничный кризис будет решен очень быстро!" – заверил Дональд Трамп.

Напомним, что латиноамериканские мигранты далеко не всегда ведут себя мирно, пытаясь проникнуть в США. Так, например, в январе члены так называемого "каравана мигрантов" начали забрасывать американских пограничников камнями в ответ на что те применили слезоточивый газ.

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