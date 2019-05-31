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Трамп заявил о задержании рекордно большой группы нелегалов из Мексики

31 мая, 01:42

1036 человек незаконно пересекли границу в Эль-Пасо

Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп заявил о задержании в городе Эль-Пасо (штат Техас – ред) рекордно большой группы нелегальных мигрантов из Мексики.

"Вчера пограничники задержали крупнейшую группу нелегальных мигрантов за всю историю — 1036 человек, которые незаконно пересекли границу в Эль-Пасо", — написал американский лидер в Twitter.

Ранее Трамп объявил, что намерен в ближайшее время сделать "важное заявление", касающееся вопроса границы с Мексикой и нелегально пересекающих ее мигрантов.

9 ноября 2018 года он подписал указ, предписывающий отказывать в предоставлении убежища иностранным гражданам, нелегально пересекающим границу с Мексикой. Основанием для указа была названа необходимость остановить все движущиеся в сторону США караваны мигрантов.


Напомним, Министерство обороны США направило дополнительно около 320 военнослужащих для оказания не связанной с правоохранительными функциями помощи сотрудникам министерства внутренней безопасности (МВБ) на границе с Мексикой.

В свою очередь мексиканские власти заявили, что не намерены создавать препятствий для жителей центральноамериканских стран, желающих попасть в США через Мексику.

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил использование миллиарда долларов из бюджета ведомства на возведения участка стены протяженностью в 91 км на границе США с Мексикой.

Однако, как сообщалось, в новом бюджете Трамп просит на стену с Мексикой еще 8,6 млрд долларов. Планируется, что траты будут заложены в федеральный бюджет страны на 2020 год.

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Тег Мексика, США, мигранты, Трамп, стена

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Источник:

ТАСС

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