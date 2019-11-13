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Трамп снова оконфузился с туалетной бумагой

13 ноября, 18:25

Президент США вышел на публику с куском туалетной бумаги, прилепившимся к ботинку

/ Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп в очередной раз попал в скандальную ситуацию – 12 ноября его заметили в Нью-Йорке, когда он вышел на публику с куском туалетной бумаги, прилепившейся к ботинку.

Конфуз произошел, когда хозяин Белого дома со своей супругой выступил с речью в Экономическом клубе Нью-Йорка, а затем приехал к вертолетной площадке на Манхэттене, сообщает Daily Mail.

Прилипшую бумагу заметили, когда президент США поднимался на борт вертолета.

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Напомним, подобный конфуз с Трампом произошел во время визита в Миннесоту – после завершения программных мероприятий он попрощался с чиновниками и начал подниматься по трапу самолета, и в этот момент камеры запечатлели кусок предположительно туалетной бумаги, прилипший и левому ботинку американского президента.

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Не так давно на патриотической церемонии в Белом доме глава государства забыл слова гимна God Bless America ("Боже, храни Америку"). Видео случая распространилось в социальных сетях.

Ранее мы писали о том, что президент США допустил опечатку при написании имени своей супруги Меланьи.

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США туалетная бумага конфуз Дональд Трамп

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