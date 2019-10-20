Трамп отказался проводить саммит G7 на своем курорте в Майами

По словам американского президента, такое решение он принял из-за враждебности СМИ и демократов

Фото: REUTERS/Yuri Gripas

Президент США Дональд Трамп отказался от идеи проведения саммита G7 на своем курорте Trump National Doral Miami. Об этом он написал в своем Twitter.

"Из-за иррациональной враждебности СМИ и демократов мы больше не рассматриваем Trump National Doral Miami для проведения саммита. Мы начнем немедленно искать другие варианты, включая, возможно, Кэмп-Дэвид", – говорится в сообщении.

Трамп добавил, что, предложив для проведения саммита курорт, он полагал, что сделает "кое-что очень хорошее для страны".

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"Это большой, огромный (отель – ред.) в тысячи акров, расположенный рядом с международным аэропортом. Каждая делегация имела бы свое здание. Это было бы лучше, чем другие варианты. Я заявлял, что готов ничего за это не получить или, если это юридически допустимо, это ничего не стоило бы США. Но, как обычно, враждебные СМИ и их партнеры демократы сошли с ума" – отметил американский лидер.

Напомним, что о планах провести саммит 10–12 июня на курорте Trump National Doral Miami объявил 17 октября исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни.

Ранее мы сообщали, что на саммите G7 во французском Биаррице Трамп настойчиво убеждал других мировых лидеров в том, что возрождение формата "Большой восьмерки" с участием РФ помогло бы эффективнее решать спорные вопросы.

Тогда против этого выступили лидеры Германии, Франции и Великобритании. Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Борис Джонсон напомнили, что сначала Москва должна выполнить несколько условий: прекратить аннексию Крыма и оккупацию Донбасса.

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