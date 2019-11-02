Трамп откровенно назвал причину пребывания американских войск в Сирии

США продолжают взаимодействовать в Сирии и с вооруженными курдскими формированиями, и с Турцией

Дональд Трамп / Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Соединенные Штаты Америки не имеют желания патрулировать границы Сирии, однако настроены на сохранение контроля над ее нефтяными ресурсами. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома.

"Прекращение огня Турции в Сирии хорошо закрепилось. Мы сохранили за собой нефть. Патрулировать границу в Сирии могут другие, откровенно говоря. И Турция воевала там тысячи лет. Пускай они занимаются границей! Мы не хотим этим заниматься, мы хотим вернуть наших солдат на родину", — сказал американский лидер. "Однако мы оставили в Сирии солдат, так как сохраняем нефть. Мне нравится нефть", — подчеркнул далее глава администрации США.

По его заверению, США продолжают взаимодействовать в Сирии и с вооруженными курдскими формированиями, и с Турцией. "И мы работаем с курдами и, откровенно говоря, работаем с Турцией и многими другими странами", — отметил Трамп. У него также поинтересовались, состоится ли визит президента Турции Тайипа Эрдогана в Вашингтон, планировавшийся на 13 ноября. "Президент Эрдоган хочет приехать в Белый дом. У нас очень хорошие отношения", — ответил Трамп, не вдаваясь в дальнейшие детали.

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Военная операция вооруженных сил Турции "Источник мира" в Сирии началась 9 октября. Турецкая армия начала наступление на позиции курдов в соседнем государстве с целью "уничтожения террористического коридора, который пытались создать вдоль границы республики, а также достижения мира и стабильности в регионе".

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На прошлой неделе наступление прекратилось, а накануне стало известно, что Турция не планирует проводить новую операцию, в связи с чем президент США Дональд Трамп распорядился снять санкции, которые были наложены на Анкару в связи с военной кампанией "Источник мира".

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