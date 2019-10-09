Эрдоган заявил о начале военной операции в Сирии: авиация уже бомбит курдов

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Президент Турции Тайип Эрдоган объявил в среду о начале новой трансграничной операции "Источник мира" в Сирии.

"Вооруженные силы Турции совместно с Сирийской национальной армией начали операцию "Источник мира" против террористических организаций РПК (Рабочая партия Курдистана), СНС ("Силы народной самообороны") и ИГИЛ ("Исламское государство")", – отметил турецкий лидер.

Эрдоган также объявил, что целью новой операции ВС Турции является "уничтожение террористического коридора, который пытались создать вдоль границы республики, а также достижение мира и стабильности в регионе".

"Операция "Источник мира" устранит террористическую угрозу в отношении Турции, создаст зону безопасности, куда вернутся сирийские беженцы. Операция также направлена на защиту территориальной целостности Сирии", - подчеркнул турецкий лидер.

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Как сообщает телеканал "Си-эн-эн-тюрк", Министерство иностранных дел Турции вызвало в среду посла США Дэвида Саттерфилда для введения его в курс дела о ходе новой операции ВС республики "Источник мира" в Сирии.

Также сообщается, что операция Турции "Источник мира" в Сирии началась с авиаударов ВВС республики по позициям курдских формирований "Силы народной самообороны". Самолеты F-16 нанесли удары в районе населенного пункта Рас-эль-Айн. Информации о пострадавших пока не поступало.

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Агентство Reuters со ссылкой на источники в армии республики отмечает, что в дальнейшем к операции присоединятся артиллерийские подразделения.

Отметим, тем временем иранские вооруженные силы начали внеплановые военные маневры около границы с Турцией. Отмечается, что учения проходят в районе озера Урмия в провинции Западный Азербайджан. В маневрах участвуют подразделения быстрого реагирования с использованием вертолетов. Учения проходят в присутствии главнокомандующего ВС Ирана Абдулрахима Мусави.

Как сообщалось, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на выходных заявил о готовности к началу операции на севере Сирии силами сухопутных и воздушных подразделений. После этого состоялись телефонные переговоры президентов США и Турции, в ходе которых стороны обсудили процесс создания зоны безопасности на севере Сирии, к востоку от Евфрата, и договорились встретиться в Вашингтоне в ноябре.

подразделения ВС США начали покидать северные районы Сирии – территории, на которых Турция анонсировала начало в ближайшие дни военной операции. Президент США Дональд Трамп объяснил это тем, что пришло время американским военным "выйти из бесконечных войн" в Сирии и вернуться домой. Позднее президент Турции сообщил, что– территории, на которых Турция анонсировала начало в ближайшие дни военной операции. Президент США Дональд Трамп объяснил это тем, что

Турция провела на территории Сирии уже две военные операции: "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь". В результате была создана буферная зона безопасности между пограничными городами Аазаз и Джараблус, а также оккупирован Африн.

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