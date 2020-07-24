Трамп отметил съезд республиканцев: как будут выбирать кандидата в президенты

Президент США Дональд Трамп заявил, что решил отменить часть съезда республиканцев из-за коронавируса, которую планировалось провести в конце августа 2020 году в Джексонвилле, штат Флорида.

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Об этом сообщает "Интерфакс".

На грядущем съезде должны объявить, будет ли Трамп кандидатом в президенты от Республиканской партии на ближайших выборах. Ранее планировалось провести его в штате Северная Каролина. Но потом организаторы перенесли все массовые мероприятия во Флориду, но в последнее время там выросла заболеваемость коронавирусом.

Официальная часть съезда пройдет с ограниченным числом участников в Северной Каролине. Массовых мероприятий не будет вообще.

Трамп пояснил, что собирается обратиться к сторонникам, но не вживую, а онлайн.

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Напомним, что Трампу пожертвовали 20 млн долларов во время виртуального сбора средств на выборы. Штаб Трампа положительно оценил виртуальный сбор средств и планирует повторить его.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.

Ранее сообщалось о предвыборной кампании бывшего вице-президента США Джо Байдена, который получил нужное число голосов для выдвижения кандидатом в президенты, Национальный комитет Демократической партии США собрал в мае почти 81 млн долларов.

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