Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,1
29,57
  1. Мировые новости
  2. США

В США скорректировали прогноз по смертности от COVID-19: умрет меньше людей

8 апреля, 01:06

Елена Кузьмич

Большая часть американской общественности серьезно относится к рекомендациям по социальному дистанцированию

В администрации президента США Дональда Трампа заявили, что число смертей в стране от коронавируса COVID-19 будет меньше, чем прогнозировалось ранее, благодаря мерам по социальному дистанцированию.

Об этом пишет Politico со ссылкой на директора Центров по контролю и профилактике заболеваний Роберта Редфилда.

"Мы видим, что большая часть американской общественности серьезно относится к рекомендациям по социальному дистанцированию. Я думаю, что благодаря этому мы увидим гораздо более низкие цифры по смертности, чем те, которые прогнозировались ранее", – заявил он.

Реклама

На прошлой неделе в администрации США заявили, что при неблагоприятном развитии событий от COVID-19 могут скончаться от 100 тыс. до 240 тыс. жителей США.

С оценкой Редфилда согласен главный врач страны, генеральный хирург Джером Адамс.

В тренде
104-летняя итальянка победила коронавирус: подробности и фото

"Я чувствую гораздо больший оптимизм, потому что я вижу проводимую в стране работу по смягчению последствий", – заявил он на канале ABC.

Ранее сообщалось, что в США начали испытания второй вакцины от нового коронавируса.

Также главный инфекционист США указал на важную особенность коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США жертвы коронавирус

Источник: Интерфакс

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мир против коронавируса: карта по странам за 2 апреля и все подробности
Мир против коронавируса: карта по странам за 2 апреля и все подробностиДругие страны
Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 7 апреля и все подробности
Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 7 апреля и все подробностиДругие страны
Ради борьбы с коронавирусом США перекупили медтовары, Германия – возмущена
Ради борьбы с коронавирусом США перекупили медтовары, Германия – возмущенаЭкономика
"Это просто катастрофа": что на самом деле происходит с коронавирусом в СШАСША
Цены на нефть рванули вверх после рекордного обвала
Цены на нефть рванули вверх после рекордного обвалаЭкономика
Генассамблея ООН приняла резолюцию о борьбе с пандемией коронавируса
Генассамблея ООН приняла резолюцию о борьбе с пандемией коронавирусаСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...