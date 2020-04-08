В США скорректировали прогноз по смертности от COVID-19: умрет меньше людей

В администрации президента США Дональда Трампа заявили, что число смертей в стране от коронавируса COVID-19 будет меньше, чем прогнозировалось ранее, благодаря мерам по социальному дистанцированию.
Об этом пишет Politico со ссылкой на директора Центров по контролю и профилактике заболеваний Роберта Редфилда.
"Мы видим, что большая часть американской общественности серьезно относится к рекомендациям по социальному дистанцированию. Я думаю, что благодаря этому мы увидим гораздо более низкие цифры по смертности, чем те, которые прогнозировались ранее", – заявил он.
На прошлой неделе в администрации США заявили, что при неблагоприятном развитии событий от COVID-19 могут скончаться от 100 тыс. до 240 тыс. жителей США.
С оценкой Редфилда согласен главный врач страны, генеральный хирург Джером Адамс.
"Я чувствую гораздо больший оптимизм, потому что я вижу проводимую в стране работу по смягчению последствий", – заявил он на канале ABC.
Ранее сообщалось, что в США начали испытания второй вакцины от нового коронавируса.
Также главный инфекционист США указал на важную особенность коронавируса.
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