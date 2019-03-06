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Трамп передумал выводить войска из Сирии

Сегодня, 11:22

Белый дом работает над тем, чтобы сохранить в Сирии некоторое количество американских солдат

Фото: Flickr
Трамп передумал выводить войска из Сирии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/f90/bad/5c7f90bad2aaa.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/f90/bad/5c7f90bad2aaa.jpg США Белый дом работает над тем, чтобы сохранить в Сирии некоторое количество американских солдат

Американский президент Дональд Трамп согласен с необходимостью оставить в Сирии группировку американских войск.

Об этом сообщает канала NBC news, в распоряжении которого оказалось письмо хозяина Белого дома Конгрессу, написанное через два месяца после его решения о том, что вооруженные силы США покинут территорию этой страны.

Таким образом он ответил на письмо группы депутатов от Республиканской и Демократической партий.

"Мы поддерживаем небольшие американские стабилизирующие силы в Сирии", – говорится в их обращении к главе государства.

Парламентарии подчеркнули, что сила, "включающая в себя небольшой контингент американских войск и сухопутных войск от наших европейских союзников, необходима для обеспечения стабильности и предотвращения возвращению ИГ".

На это Трамп им ответил, что Белый дом стремится к тому, чтобы "достижения США в Сирии не были утрачены, чтобы ИГИЛ никогда не вернулось, чтобы не поощрять Иран".

С этой целью США консолидируют свои достижения и "обеспечивают лучший результат в Женеве в американских интересах".

"Я согласен на 100%. Работа проводится", – гласит подписанное Трампом письмо.

Напомним, что в январе президент США объявил, что американский военный контингент уже начал выходить из Сирии.

Вдобавок к этому, как мы уже писали, Дональд Трамп заявил, что военнослужащие США также вернутся из Афганистана, если в этой стране будут достигнуты договоренности о мире.

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Тег Сирия, конгресс, Трамп, Дональд Трамп, война в сирии, армия США

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