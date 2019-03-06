Трамп передумал выводить войска из Сирии
Белый дом работает над тем, чтобы сохранить в Сирии некоторое количество американских солдат
Американский президент Дональд Трамп согласен с необходимостью оставить в Сирии группировку американских войск.
Об этом сообщает канала NBC news, в распоряжении которого оказалось письмо хозяина Белого дома Конгрессу, написанное через два месяца после его решения о том, что вооруженные силы США покинут территорию этой страны.
Таким образом он ответил на письмо группы депутатов от Республиканской и Демократической партий.
"Мы поддерживаем небольшие американские стабилизирующие силы в Сирии", – говорится в их обращении к главе государства.
Парламентарии подчеркнули, что сила, "включающая в себя небольшой контингент американских войск и сухопутных войск от наших европейских союзников, необходима для обеспечения стабильности и предотвращения возвращению ИГ".
На это Трамп им ответил, что Белый дом стремится к тому, чтобы "достижения США в Сирии не были утрачены, чтобы ИГИЛ никогда не вернулось, чтобы не поощрять Иран".
С этой целью США консолидируют свои достижения и "обеспечивают лучший результат в Женеве в американских интересах".
"Я согласен на 100%. Работа проводится", – гласит подписанное Трампом письмо.
Напомним, что в январе президент США объявил, что американский военный контингент уже начал выходить из Сирии.
Вдобавок к этому, как мы уже писали, Дональд Трамп заявил, что военнослужащие США также вернутся из Афганистана, если в этой стране будут достигнуты договоренности о мире.
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