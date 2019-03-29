В Одессе появились скульптуры Трампа и Ким Чен Ына

Бюсты, по задумке автора, символизируют мирные переговоры между США и КНДР

В Одессе появились скульптуры Трампа и Ким Чен Ына 2019-03-29T15:17:00+02:00 Одесса Бюсты, по задумке автора, символизируют мирные переговоры между США и КНДР





Бюсты установили один напротив другого. Таким образом автор символизировал мирные переговоры между США и Северной Кореей. Американский президент вышел золотым, а лидер КНДР серебряным.

Художественные объекты торжественно отрыли и сразу перенесли в Музей современного искусства, подальше от вандалов. Они будут стоять во дворике музея до лета, а потом поедут в США.

Ранее мы писали о том, что в Одессе увековечили образ книголюба. Не так давно новый памятник открыли возле Одесской национальной научной библиотеки на улице Пастера.

Напомним, ранее в Одессе похитили скульптуру кота-геймера, установленную в городском саду. Кроме того, в Одессе неизвестные похитили скульптуру кота Жванецкого. Авторам пришлось восстанавливать скульптуры.

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