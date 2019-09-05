Трамп перевел деньги из программы по сдерживанию России на строительство стены

Во вторник вашингтонской администрацией было принято решение использовать 3,6 млрд долларов на строительство новых заграждений на границе с Мексикой

/ Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп перераспределил 771 млн долларов из программы "Европейская инициатива сдерживания", направленной на "сдерживание российской агрессии", на строительство стены на американо-мексиканской границе. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении лидера демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чака Шумер (от штата Нью-Йорк).

Во вторник вашингтонской администрацией было принято решение использовать 3,6 млрд долларов на строительство новых заграждений на границе с Мексикой. Половина финансирования будет перенаправлена с проектов военного строительства на территории США, остальная часть поступит из средств, предназначенных для аналогичных проектов за рубежом. В общей сложности это коснется 127 проектов.

Как полагает сенатор, Трамп вновь "ставит на второй план безопасность американского народа и союзников США", выдвигая на передний помощь российским властям.

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"Сокращение финансирования, используемого для укрепления наших надежных европейских союзников против российской агрессии с целью продвижения вперед политически мотивированного тщеславного проекта президента – за который, как он обещал, заплатит Мексика – возмутительно, ошибочно, а также ослабляет нашу национальную безопасность", - сказал Шумер.

Напомним, 15 февраля Трамп подписал декларацию о введении в США чрезвычайного положения в связи с ситуацией на границе с Мексикой. Он сообщил, что введение чрезвычайного положения позволит ему получить на строительство стены на границе 8 млрд долларов.

Однако, как сообщалось, в новом бюджете Трамп просит на стену с Мексикой еще 8,6 млрд долларов. Планируется, что траты будут заложены в федеральный бюджет страны на 2020 год.

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