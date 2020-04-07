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Трамп побеседовал с Байденом: о чем говорили

7 апреля, 02:15

Елена Кузьмич

«Он поделился со мной своей точкой зрения, я абсолютно ее понял, и у нас был очень дружеский разговор», - заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор со своим политическим оппонентом — бывшим вице-президентом Джозефом Байденом и обсудил с ним ситуацию с коронавирусом. Об этом американский лидер сообщил на брифинге для журналистов в Белом доме.

"Я поговорил всего несколько минут назад с бывшим вице-президентом Байденом, который позвонил мне. У нас был действительно замечательный и теплый разговор. Мы поговорили по большей части об этом (о коронавирусе —Ред. ), об этом все сейчас говорят", — сказал Трамп.

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"Он поделился со мной своей точкой зрения, я абсолютно ее понял, и у нас был очень дружеский разговор. Он длился, наверное, минут пятнадцать", — подчеркнул президент США.

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Байден считается наиболее вероятным соперником Трампа на предстоящих в ноябре президентских выборах. Борьбу с Байденом за право быть выдвинутым кандидатом в президенты от демократов продолжает сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 362 тысяч случаев заражения коронавирусом. Умерли свыше 10 тысяч человек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США коронавирус Дональд Трамп Джо Байден

Источник: ТАСС

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