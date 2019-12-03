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Трамп поблагодарил Зеленского и заявил, что считает "Украинагейт" исчерпанным

3 декабря, 05:00

Трамп считает рассмотрение дела о своем импичменте продолжением "охоты на ведьм"

/ Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп поблагодарил своего украинского коллегу Владимира Зеленского за его слова об отсутствии давления во время телефонных переговоров, скандал вокруг которых повлек за собой так называемый "Украинагейт".

Об этом американский лидер сообщил в Twitter.

Так американский президент отреагировал на интервью Зеленского, которое тот дал нескольким иностранным СМИ.

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Из-за этого Трамп считает "закрытой" тему "Украинагейта".

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Фото: kremlin.ru

Также хозяин Белого дома призвал демократов в Палате представителей возвращаться к работе.

Трамп заметил, что украинский президент напомнил, что американский лидер не вел себя некорректно в отношении Украины, в том числе и во время телефонных переговоров.

Также в Twitter глава Белого дома назвал рассмотрение дела об импичменте продолжением "охоты на ведьм", которая продолжается уже три года.

Как сообщали новости "Сегодня", в конце октября нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию об импичменте Трампа. Данное решение Палаты представителей является первым в рамках начатой процедуры импичмента. Поводом для этого стало то, что якобы Дональд Трамп пытался надавить на президента Украины Владимира Зеленского для возобновления расследования в отношении сына экс-вице-президента США Джо Байдена.

В то же время вспыхнул скандал и с заморозкой военной помощи Киеву, что посчитали давлением на руководство Украины. На закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса США заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл рассказал, что распоряжение заморозить финансовую и военную помощь Украине административно-бюджетному управлению Белого дома отдал лично Дональд Трамп.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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США импичмент скандал Украина разговор Владимир Зеленский Дональд Трамп

Источник: Сегодня

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