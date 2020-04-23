Трамп подписал указ о частичном запрете иммиграции из-за влияния пандемии коронавируса

Президент США Дональд Трамп подписал указ о 60-дневном запрете на иммиграцию в страну для ряда категорий из-за негативных экономических последствий распространения коронавирусной инфекции.
"Для защиты интересов американских рабочих я только что подписал указ о временной приостановке иммиграции в США. Это гарантирует, что наши безработные граждане в первую очередь получат работу после открытия экономики, снятия санитарных ограничений, введенных из-за пандемии, — сообщил сам Трамп. — Это также сохранит наши ресурсы в области здравоохранения для американцев. Мы должны заботиться о наших пациентах, рабочих, поэтому мы это (иммиграционные ограничения —Ред. ) сделали".
"Что касается изменения или продления указа, мы сделаем это в надлежащее время", — отметил он. При этом президент подчеркнул, что может и ужесточить, и смягчить положения указа в будущем, в том числе ближайшем.
"Вопрос подвижный. Например, люди прибывают для помощи фермерам, они долгое время помогают. Возможно, меры изменятся на следующей неделе, или через две, или через два месяца. Изменим по мере продвижения, — сказал президент. — Изменим меры, возможно, в сторону ужесточения или послабления".
Как отмечается в указе главы американской администрации, вспышка инфекции является общенациональной чрезвычайной ситуацией, которая привела к значительному сокращению средств к существованию для населения. "Получившие на законных основаниям постоянное разрешение на жительство имеют право на любую работу в любом секторе экономики", — говорится в тексте.
Ранее Трамп объявил о приостановке выдачи новых Green Card.
Все подробности в спецтеме Коронавирус
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк