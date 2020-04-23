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Трамп подписал указ о частичном запрете иммиграции из-за влияния пандемии коронавируса

23 апреля, 03:58

Елена Кузьмич

«Для защиты интересов американских рабочих я только что подписал указ о временной приостановке иммиграции в США», - заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп подписал указ о 60-дневном запрете на иммиграцию в страну для ряда категорий из-за негативных экономических последствий распространения коронавирусной инфекции.

"Для защиты интересов американских рабочих я только что подписал указ о временной приостановке иммиграции в США. Это гарантирует, что наши безработные граждане в первую очередь получат работу после открытия экономики, снятия санитарных ограничений, введенных из-за пандемии, — сообщил сам Трамп. — Это также сохранит наши ресурсы в области здравоохранения для американцев. Мы должны заботиться о наших пациентах, рабочих, поэтому мы это (иммиграционные ограничения —Ред. ) сделали".

"Что касается изменения или продления указа, мы сделаем это в надлежащее время", — отметил он. При этом президент подчеркнул, что может и ужесточить, и смягчить положения указа в будущем, в том числе ближайшем.

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"Вопрос подвижный. Например, люди прибывают для помощи фермерам, они долгое время помогают. Возможно, меры изменятся на следующей неделе, или через две, или через два месяца. Изменим по мере продвижения, — сказал президент. — Изменим меры, возможно, в сторону ужесточения или послабления".

Как отмечается в указе главы американской администрации, вспышка инфекции является общенациональной чрезвычайной ситуацией, которая привела к значительному сокращению средств к существованию для населения. "Получившие на законных основаниям постоянное разрешение на жительство имеют право на любую работу в любом секторе экономики", — говорится в тексте.

Ранее Трамп объявил о приостановке выдачи новых Green Card.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США иммигрант коронавирус Дональд Трамп

Источник: ТАСС

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