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Трамп заявил, что США на два месяца приостанавливают прием иммигрантов

22 апреля, 01:55

Елена Кузьмич

«Миллионы американцев пожертвовали своей работой для борьбы с вирусом и спасения жизней», - заявил Дональд Трамп

Власти США приостанавливают на 60 дней прием иммигрантов из-за негативных экономических последствий пандемии коронавируса. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

"Борьба с невидимым врагом отразилась на рабочих, миллионы американцев пожертвовали своей работой для борьбы с вирусом и спасения жизней. Перед нами стоит долг вернуть им работу, — сказал Трамп. — Для защиты наших рабочих я введу временный запрет на иммиграцию в США. Распоряжение продлится 60 дней, после чего продление или изменения будут мной рассматриваться на основе экономической ситуации".

Распоряжение о запрете на 60 дней иммиграции в Соединенные Штаты будет подписано 22 апреля.

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"Распоряжение будет иметь исключения, об этом мы уведомим завтра (22 апреля — Ред). Мы подпишем документ, скорее всего, завтра, — сказал он. — Это то, что нам придется сделать".

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Ранее президент США заявил, что Китай должен будет понести ответственность, если выяснится, что он преднамеренно скрывал данные о коронавирусе COVID-19.

Напомним, Дональд Трамп также обвинил Всемирную организацию здравоохранения в том, что из-за ее неверных оценок и рекомендаций новым коронавирусом в мире заразилось в 20 раз больше человек, чем могли бы. Американский президент поручил временно приостановить платить взносы в ВОЗ, пока в Вашингтоне изучают то, как организация реагировала на кризис с пандемией COVID-19.

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США карантин иммигрант коронавирус Дональд Трамп

Источник: ТАСС

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