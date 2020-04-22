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Трамп объявил о приостановке выдачи новых Green Card

22 апреля, 02:43

Елена Кузьмич

Эта мера затронет десятки тысяч людей. 

Президент США Дональд Трамп объявил о приостановке выдачи новых разрешений на постоянное жительство в США (так называемых Green Card – Ред.).

Ранее Трамп заявил, что США на два месяца приостанавливают прием иммигрантов.

Указ коснется только тех, кто претендует на постоянное жительство, иными словами — Green Card. Но не коснется тех, кто уже прибывает на постоянной основе. "Посмотрим, какие дополнительные меры в плане иммиграции понадобятся для защиты интересов американских рабочих", — сказал глава Белого дома.

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Данная мера закроет въезд в США для десятков тысяч человек, которые хотят воссоединиться с членами своих семей или же получить занятость во время кризиса, обусловленного пандемией коронавируса. В прошлом году Соединенные Штаты удовлетворили запрос около одного миллиона человек, просивших права постоянного жительства в этой стране.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, в США зафиксировано более 823 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 44 805 человек, поправились 75 179. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,4 млн человек, около 170 тыс. умерли.

Ранее президент США заявил, что Китай должен будет понести ответственность, если выяснится, что он преднамеренно скрывал данные о коронавирусе COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США карантин иммигрант green card коронавирус Дональд Трамп

Источник: ТАСС

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