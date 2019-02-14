Трамп подпишет госбюджет и объявит режим ЧП для возведения стены на границе с Мексикой

Митч Макконнелл намерен поддержать подписание декларации о введении ЧП

Фото: Getty Images

Трамп подпишет госбюджет и объявит режим ЧП для возведения стены на границе с Мексикой //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/a06/ed5/5c5a06ed5908c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/a06/ed5/5c5a06ed5908c.jpg 2019-02-14T22:36:00+02:00 США Митч Макконнелл намерен поддержать подписание декларации о введении ЧП

Президент США Дональд Трамп намерен подписать законопроект о финансировании федерального правительства до сентября текущего года и одновременно объявить о введении режима чрезвычайного положения в стране, чтобы получить средства на возведение стены на границе с Мексикой. Об этом заявил в четверг лидер республиканцев в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл.

"У меня только что была возможность переговорить с президентом Трампом, и он готов подписать законопроект [о финансировании правительства]. Одновременно с этим он подпишет декларацию о введении в стране режима ЧП. И я намерен поддержать подписание декларации о введении ЧП", — сказал Макконнелл, выступая в Сенате перед своими коллегами.

Как мы писали, что президент США Дональд Трамп намерен подписать компромиссный вариант договоренности, позволяющий избежать повторной частичной приостановки работы федерального правительства страны ("шатдауна").

Ранее глава аппарата Белого дома Мик Малвейни заявил, что они допускают возможность объявления второго шатдауна из-за споров Трампа с Конгрессом.

Напомним, что работа части федеральных ведомств в США была приостановлена 22 декабря 2018 года из-за нехватки финансирования. Проблема возникла из-за разногласий между президентом и законодателями-демократами по вопросу выделения бюджетных средств на строительство стены на границе с Мексикой.

После рекордной приостановки работы федерального правительства палата представителей Конгресса по упрощенной процедуре все-таки утвердила законопроект, который предполагает предоставление бюджетных средств для восстановления до 15 февраля работы федерального правительства. Также в поддержку документа высказался Сенат.

В частности, Белый дом и Конгресс США договорились о краткосрочном возобновлении полноценного финансирования деятельности федерального правительства без ассигнования средств на возведение физического барьера на границе с Мексикой. При этом Трамп пообещал ввести чрезвычайное положение в стране для получения средств на строительство стены, если до 15 февраля ему не удастся договориться об этом с демократами в Конгрессе.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Трамп подпишет госбюджет и объявит режим ЧП для возведения стены на границе с Мексикой". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.