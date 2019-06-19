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Трамп пообещал 500 млрд долларов в год от пошлин на китайские товары

19 июня, 06:46

Трамп заявил, что не позволит Китаю воровать рабочие места в Америке и технологии

Фото: REUTERS/Henry Nicholls/Pool
Фото: REUTERS/Henry Nicholls/Pool.

Соединенные Штаты за счет повышения пошлин на ввозимые из Китая товары будут ежегодно получать до 500 млрд долларов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы будем ежегодно получить 500 млрд долларов, вдумайтесь, 500 млрд долларов", – заявил он. Трамп добавил, что США не намерены терять в торговле с Китаем "даже 10 центов".

Он добавил, что "не позволит Китаю воровать рабочие места в Америке и технологии".

Трамп сообщил, что состоялась его телефонная беседа с Си Цзиньпином и он надеется на встречу с китайским лидером на полях G20.

МИД КНР, сообщая о беседе, отметил, что Трамп заявил о том, что "американская сторона уделяет самое серьезное внимание американо-китайским торгово-экономическим отношениям" и выразил надежу, что торговые делегации двух стран возобновят переговоры по поиску решения существующих проблем.

Си Цзиньпин заявил о готовности к встрече с Трампом.

Трамп на прошлой неделе сказал, что повысит пошлины на товары из КНР на общую сумму в 300 млрд долларов, если в ходе предстоящего саммита G20 в Японии не состоятся его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Он сказал журналистам в Белом доме, что на ту часть импорта из КНР, которая еще не была затронута дополнительными американскими тарифами, могут быть введены пошлины на уровне 25% или "значительно выше".

Напомним, ранее Китай поставил США условие по торговым переговорам. Пекин намерен твердо отстаивать свои государственные интересы и выступает за дальнейшие консультации.

Также мы писали о том, что с 10 мая США повысили пошлины в отношении китайских товаров с 10% до 25% на общую сумму 200 млрд долларов. Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на продукцию из КНР еще на 300 млрд долларов. Свои действия американская сторона объяснила тем, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам.

В ответ власти Китая заявили, что с 1 июня 2019 года введут ответные пошлины в отношении более 5 тыс. товарных позиций из США на общую сумму 60 млрд долларов.

Инвесторы также внимательно отслеживают ситуацию вокруг китайской компании Huawei. 15 мая Трамп подписал указ о введении режима чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. Позже стало известно, что Министерство торговли США собирается внести китайскую компанию Huawei и связанные с ней юридические лица в свой черный список из-за угрозы национальной безопасности.

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Тег Китай, США, переговоры, Трамп, пошлины, торговая война

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Источник:

Интерфакс

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