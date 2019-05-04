Трамп после разговора с Путиным: Есть потенциал для прекрасных отношений с Россией
Американский лидер доволен телефонным разговором с хозяином Кремля
Президент США Дональд Трамп говорил с российским лидером Владимиром Путиным больше часа и считает, что у них состоялась отличная беседа. Между США и Россией есть огромный потенциал для улучшения отношений. Об этом американский президент написал в Twitter.
Он призвал не верить тому, что пишут в СМИ о "российской сговоре" и считает, что на самом деле дела между странами обстоят лучше.
"Вчера был очень хороший телефонный разговор с президентом России Путиным. Существует огромный потенциал для выстраивания хороших или прекрасных отношений с Россией, несмотря на то, что можно прочитать или увидеть в лживых СМИ. Вы только посмотрите, как они вводили вас в заблуждение с "российским сговором". Мир может стать лучше и безопаснее. Отлично", – заявил Трамп.
Как сообщалось, Путин в разговоре с Трампом назвал российскую оккупацию Донбасса "внутриукраинским конфликтом". Он акцентировал, что новому киевскому руководству нужно предпринять реальные шаги по реализации Минских договоренностей.
В свою очередь Трамп также уверял, что Путин якобы не стремится вмешиваться в венесуэльский кризис и подчеркнул, что Венесуэле необходима мирная передача власти.
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