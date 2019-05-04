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Трамп после разговора с Путиным: Есть потенциал для прекрасных отношений с Россией

4 мая, 18:13

Американский лидер доволен телефонным разговором с хозяином Кремля

Фото: REUTERS/Carlos Barria
Фото: REUTERS/Carlos Barria.

Президент США Дональд Трамп говорил с российским лидером Владимиром Путиным больше часа и считает, что у них состоялась отличная беседа. Между США и Россией есть огромный потенциал для улучшения отношений. Об этом американский президент написал в Twitter.

Он призвал не верить тому, что пишут в СМИ о "российской сговоре" и считает, что на самом деле дела между странами обстоят лучше.

"Вчера был очень хороший телефонный разговор с президентом России Путиным. Существует огромный потенциал для выстраивания хороших или прекрасных отношений с Россией, несмотря на то, что можно прочитать или увидеть в лживых СМИ. Вы только посмотрите, как они вводили вас в заблуждение с "российским сговором". Мир может стать лучше и безопаснее. Отлично", – заявил Трамп.

Как сообщалось, Путин в разговоре с Трампом назвал российскую оккупацию Донбасса "внутриукраинским конфликтом". Он акцентировал, что новому киевскому руководству нужно предпринять реальные шаги по реализации Минских договоренностей.

В свою очередь Трамп также уверял, что Путин якобы не стремится вмешиваться в венесуэльский кризис и подчеркнул, что Венесуэле необходима мирная передача власти.

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Тег Россия, США, Путин, отношения, Трамп, разговор

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