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Трамп и Путин говорили больше часа: появились детали

3 мая, 19:28

Стороны обсудили публикацию итогов расследования Роберта Мюллера, ситуацию в Венесуэле и КНДР

Фото: AFP

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонные переговоры продолжительностью около часа. Об этом сообщила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в ходе брифинга для журналистов.

По ее словам, стороны обсудили публикацию итогов расследования Роберта Мюллера, ситуацию в Венесуэле и КНДР, а также возможность продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заключение нового схожего соглашения между РФ, США и КНР.

"Состоялось обсуждение того, чтобы продлить текущее ядерное соглашение (ДСНВ - Ред.), а также обсуждение по поводу потенциального заключения нового, которое бы включало и Китай", - отметила она.

Она также заявила, что разговор прошел "в позитивном ключе". "Они обсудили торговлю, рост ее объемов между странами. Они также обсудили Северную Корею и Венесуэлу", - отметила она.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подтвердил заявления Белого дома о прошедших переговорах двух лидеров.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не поверил в доклад американской разведки о том, что КНДР обладает ракетами, способными достичь территории США, так как в обратном его заверил российский президент Владимир Путин.

Также мы писали, что Дональд Трамп не демонстрирует желания провести военную операцию в Венесуэле, однако его советник по нацбезопасности Джон Болтон отстаивает более жесткий подход в отношении этой страны.

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Тег переговоры, Путин, Трамп

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Источник:

ТАСС

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