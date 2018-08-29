Трамп посоветовал Google, Facebook и Twitter быть осторожными

Президент США Дональд Трамп посоветовал компаниям Google, Facebook и Twitter действовать осторожно после того, как обвинил крупнейшую в мире поисковую систему в политической предвзятости и цензуре.

"Я думаю, что Google, Twitter и Facebook, они ступают на очень, очень опасную территорию, и они должны быть осторожны. Это несправедливо по отношению к большей части населения", – цитирует Reuters заявление главы Белого дома.

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В свою очередь председатель комитета экономических советников Белого дома Ларри Кудлоу сообщил, что администрация Трампа начнет "расследование и анализ" в отношении Google. Он не представил подробности возможного дела.

Напомним, что президент США Дональд Трамп обвинил поисковик Google в том, что он скрывает от пользователей "хорошую информацию и новости" о деятельности его администрации.

IT-гигант Google опроверг заявление Дональда Трампа, заявив, что "не ранжирует результаты поиска, чтобы манипулировать политическими настроениями".