Трамп заявил, что большинство американских СМИ публикуют о нем ложь

Президент США отметил, что что врагом народа, по его мнению, являются "фейковые СМИ"

Абсолютное большинство американских СМИ публикует недостоверную информацию о президенте США Дональде Трампе и деятельности его администрации. С таким утверждением сам глава Белого дома выступил в интервью телеканалу "Фокс ньюс", отрывок из которого был показан в среду, – передает ТАСС.

Ведущая задала президенту вопрос, действительно ли пресса является "врагом народа", как сам Трамп ранее заявлял. "Нет, совсем нет", – сказал глава администрации США, добавив, что врагом народа, по его мнению, являются "фейковые СМИ". Это термин Трамп употребляет в отношении тех печатных изданий и телеканалов, которые публикуют, на его взгляд, недостоверную информацию.

Как рассказал президент, его спрашивают, какова доля "фейковых СМИ" в США. "80 процентов, – сказал Трамп. – Это много".

"Если я делаю что-то хорошо, об этом не пишут", – утверждал американский лидер, добавив, что о его достижениях сообщают лишь оставшиеся 20% СМИ. Среди "фейковых СМИ" президент выделил газету "Нью-Йорк таймс", которая, по его словам, просто "не может написать положительную статью" про его деятельность.

Трамп неоднократно обвинял либеральные американские СМИ в том, что они, по его мнению, предвзято относятся к нему самому и к решениям его администрации. Президент утверждал, что такие телеканалы, как Си-эн-эн, Эн-би-си, Эй-би-си, а также ряд печатных изданий, включая "Нью-Йорк таймс", намеренно публикуют о нем недостоверную информацию.

Между тем, широко известно, что "Фокс ньюс", традиционно выступающий в поддержку Трампа и его политики, является любимым каналом президента. Он, по сообщениям СМИ, регулярно смотрит его, а также поддерживает приятельские отношения с некоторыми его ведущими. Кроме того, Трамп чаще всего дает интервью журналистам именно этого телеканала, считающегося рупором консерваторов на американском телевидении.

Ранее Дональд Трамп в Twitter назвал участников заговора против себя.

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