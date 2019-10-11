Трамп позитивно оценил первый день американо-китайских переговоров

Первый день двухдневных американо-китайских переговоров в американской столице прошел очень хорошо. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
"Мы только что завершили переговоры (первый день —Ред.) с Китаем. Они прошли очень хорошо. Будет еще один день переговоров. Я встречусь с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ в Белом доме, и я думаю, что все пройдет действительно хорошо. Мы проводим очень хорошие переговоры с Китаем", — отметил президент.
Новый раунд торговых переговоров между США и Китаем начался в четверг в Вашингтоне. Лю Хэ на данный момент завершил консультации с американским министром финансов Стивеном Мнучиным и представителем США на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером.
Китай и США с целью устранения торговых противоречий уже несколько месяцев ведут напряженные переговоры.
13-й раунд торговых переговоров между США и Китаем начнется в Вашингтоне 10 октября. Согласно заявлению Белого дома, стороны обсудят вопросы "принудительной передачи технологий, прав на интеллектуальную собственность, сферы услуг, нетарифных ограничений, сельского хозяйства".
Китай и США с целью устранения торговых противоречий уже несколько месяцев ведут напряженные переговоры, последний, 12-й раунд которых прошел в Шанхае 30–31 июля.
Напомним, что, несмотря на переговоры, торговая война между США и Китаем продолжается. 1 сентября Штаты и КНР ввели дополнительные таможенные тарифы на товары друг друга.
США ввели таможенные сборы на уровне 15% для товаров из Китая на сумму более 125 млрд долларов. Новые пошлины будут распространяться, в частности, на компьютерные колонки, наушники Bluetooth и разного рода обувь.
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Президент США Дональд Трамп при этом заявил, что его целью является снижение зависимости США от Китая, и вновь призвал американские компании найти альтернативных поставщиков за пределами Китая.
В ответ Китай начал вводитьдополнительные пошлины на некоторые товары из США на общую сумму 75 млрд долларов. Дополнительные тарифы в размере 5% и 10% были наложены на 1717 наименований товаров, произведенных в США. Кроме того, Пекин впервые повысил таможенный сбор до 5% на американскую сырую нефть.
Тем не менее Трамп по завершении саммита G7 во Франции заверил, что стороны все равно встретятся для переговоров в конце сентября. По словам президента, 25 августа он получил телефонный звонок из Китая, во время которого США И КНР договорились возобновить торговые переговоры.
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