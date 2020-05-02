Трамп предложил кандидатуру на должность посла США в Украине: названо имя

Президент США Дональд Трамп, которого не устраивал предыдущий американский дипломат в Украине, внес кандидатуру главы Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов (США), генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона на должность посла в Украине. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

"Президент США сообщает о внесении следующих кандидатур на должности: Кейта Дейтона на должность чрезвычайного и полномочного посла в Украине", — отмечается в сообщении.

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Ему 71 год.

Дейтон получил степень бакалавра гуманитарных наук в Колледже Уильяма и Мэри, степень магистра истории – в Кембриджском университете и степень магистра международных отношений – в Университете Южной Калифорнии. Владеет русским языком и немного говорит по-немецки.

Кроме опыта в военно-политической сфере, за время своей службы генерал Дейтон занимал четыре командные должности в качестве офицера-артиллериста, он также был офицером по оперативным вопросам и начальником штаба. Он учился в Гарвардском университете по стипендиальной программе Колледжа для высшего состава и был старшим научным сотрудником Сухопутных войск в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке.

Генерал Дейтон работал директором по оперативным вопросам и директором по агентурной разведки Разведывательного управления министерства обороны в Вашингтоне, в том числе был директором Группы по изучению Ирака для операции "Иракская свобода" в Ираке; затем возглавлял Управление стратегии, планирования и политики министерства Сухопутных войск, прежде чем получил назначение в Иерусалим в декабре 2005 г.

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Генерал Дейтон прошел обучение на курсе офицеров-страноведов в Институте по изучению Советского Союза Сухопутных войск США в Гармиш-Партенкирхене. Среди его назначений в этой области: офицер штаба по военно-политическим вопросам (Сухопутных войск США) в Вашингтоне; военный атташе США в России; и заместитель начальника по военно-политическим вопросам отдела Европы и Африки Управление стратегического планирования и политики ОКНШ в Вашингтоне.

Он вышел в отставку с действительной военной службы 1 декабря 2010 года в звании генерал-лейтенанта, прослужив в вооруженных силах более 40 лет. Его последним назначением на действительной службе была должность Координатора США по вопросам безопасности между Израилем и властями Палестинской автономии в Иерусалиме.

Директор Европейского центра по изучению вопросов безопасности им. Джорджа Маршалла.

Напомним, что экс-посол США в Украине Мари Йованович стала фигурантом процесса импичмента президента Трампа. .

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Ранее американский канал ABC сообщил, что получил аудио – на записи слышно, как якобы президент США Дональд Трамп говорит, что хочет, чтобы на тот момент посол США в Украине Мари Йованович была уволена. Участниками разговора предположительно были бывшие бизнес-партнеры персонального адвоката Трампа Руди Джулиани – Лев Парнас и Игорь Фруман.

Как известно, Йованович ушла с должности весной 2019 года, через год после описанного в СМИ разговора.

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