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Трамп предложил урезать финпомощь США другим странам

Сегодня, 18:56

Соответствующая просьба содержится в бюджетном запросе, направленном в Конгресс

Фото: AFP
Трамп предложил урезать финпомощь США другим странам //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/691/62a/5c869162a08a4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/691/62a/5c869162a08a4.jpg США Соответствующая просьба содержится в бюджетном запросе, направленном в Конгресс

Президент США Дональд Трамп просит Конгресс уменьшить объем предоставляемой иностранным государствам помощи на 13 млрд долларов в 2020 финансовом году, который начнется 1 октября. Об этом заявил представитель Белого дома в ходе брифинга.

По его словам, администрация просит сократить множество "расточительных и неэффективных" программ.

"В этом бюджете содержится запрос на сокращение иностранной помощи на 13 млрд долларов. На данный момент в Госдепартаменте есть 85 программ культурного обмена, и их количество почти удвоились с 2004 года", – сказал он.

В бюджетном запросе, который опубликовал Белый дом, Трамп призывает законодателей сократить расходы Госдепартамента на 23%.

Напомним, в запросе говорится о приоритетах нынешней администрации. Законодатели Палаты представителей (нижней палаты парламента) и Сената (верхней палаты) разрабатывают и утверждают правительственные расходы, после чего итоговый документ подписывает или отклоняет президент.

В целом бюджетный запрос направлен в Конгресс в размере 4,7 трлн долларов. Трамп просит увеличить расходы на оборону на 34 млрд долларов – до 750 млрд долларов, но сократить все невоенные расходы министерств и ведомств на 5%, чтобы понизить дефицит бюджета (более 1 трлн долларов).

Ранее СМИ сообщали, что Трамп планирует попросить Конгресс выделить еще 8,6 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Отмечалось, что указанная сумма в шесть раз превышает согласованные с Конгрессом траты на стену за последние два года, а также на 6% больше тех денег, которые президент США планировал потратить после объявления режима ЧП.

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Тег бюджет, США, Трамп

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Источник:

ТАСС

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