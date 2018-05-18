Трамп пригрозил Ким Чен Ыну "ливийским сценарием", если тот не пойдет на уступки

Сегодня, 12:45

Президент США грозился "уничтожить КНДР", если те не согласятся на ядерное разоружение

Дональд Трамп, фото AFP
Дональд Трамп, фото AFP

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что официальные лица США и Северной Кореи продолжают готовиться к запланированному дипломатическому саммиту в следующем месяце, даже не взирая на то, что Пхеньян угрожал в последние дни отказаться от исторической первой встречи между северокорейским лидером и президентом США. Об этом сообщает CNN.

Трамп также заверил Ким Чен Ына, что северокорейский лидер останется у власти, если он откажется от своей программы по ядерному оружию, но предупредил его, что Северная Корея может быть "уничтожена", если он откажется заключить сделку с США.

Трамп также не исключил повторения в КНДР "ливийского сценария" – военного вторжения американских сил в страну. "Мы уничтожили эту страну, – добавил президент. - Это случится, если мы не заключим сделку".

Также президент США напомнил, что ливийскому диктатору Муаммару Каддафи, в отличие от Ким Чен Ына, не гарантировалось сохранение власти. 

Напомним, президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что США и КНДР уже согласовали место и время двустороннего саммита. Однако лидер Соединенных Штатов не стал раскрывать детали договоренностей.

Напомним, ранее Трамп прокомментировал соглашение лидеров Северной и Южной КореиПо его мнению, это историческое событие, однако только время покажет, насколько оно будет действенно.
США, переговоры, КНДР, Ким Чен Ын, Дональд Трамп

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