Трамп признал аннексированные Голанские высоты частью Израиля
Президент США подписал соответствующую прокламацию в присутствии израильского премьера в Белом доме
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп официально признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами - некогда принадлежавшей Сирии горной грядой, частично занятой в результате военного конфликта в 1967 году, а в 1981-м аннексированной.
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Соответствующая прокламация была подписана в Белом доме 25 марта в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который находится с официальным визитом в США, и транслировалась в прямом эфире американскими новостными телеканалами.
Кроме того, Трамп осудил сегодняшний ракетный обстрел израильской территории из сектора Газа.
"США признают абсолютное право Израиля на самооборону. Подлые атаки, произведенные сегодня утром, отражают серьезные угрозы в сфере безопасности, с которыми Израиль сталкивается каждый день", — сказал американский лидер.
Напомним, что ранее хозяин Белого дома в своем Twitter выразил мнение, что Соединенным Штатам пришла пора признать юрисдикцию Израиля на этой территории, права на которую также заявляет Сирия.
Кроме того, 6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести туда американское посольство.
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