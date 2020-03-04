Трамп призвал ускорить разработку вакцины от коронавируса

Президент США, которые могут ограничить сообщение с затронутыми коронавирусом странами, Дональд Трамп, обратился к руководителям крупнейших американских фармацевтических компаний с просьбой ускорить разработку вакцин и терапии для профилактики и лечения коронавируса. Об этом сообщает "Голос Америки".

Трамп отметил, что фармацевтические компании максимально быстро продвигаются в разработке вакцины.

"Мы активно продвигаем ускоренный процесс разработки вакцины. Вчера я встречался с крупнейшими фармацевтическими компаниями – Pfizer, Johnson & Johnson и другими компаниями. Множество хороших вещей происходит, и это происходит очень быстро. Я сказал: "Сделайте мне одолжение. Ускорьте это!" – и они сделают это. Они работают очень упорно и быстро. Мы максимально быстро продвигаемся к разработке терапии... Это поможет людям быстрее восстановиться и снизить тяжесть заболевания", - заявил он.

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Кроме того, Трамп также сообщил, что Белый дом тесно сотрудничает с Конгрессом в работе над принятием законопроекта, который позволит передать средства для борьбы с коронавирусом властям штатов и округов.

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По словам президента, Конгресс может выделить на эти цели в общей сложности 8,5 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что новые лекарства для оказания помощи заразившимся коронавирусом могут быть готовы в США летом или в начале осени.

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