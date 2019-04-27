Трамп рассчитывает заключить торговое соглашение с Японией

Президент США также отметил, что будет обсуждать с Абэ торговлю и вопрос денуклеаризации Корейского полуострова

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Leah Millis.

Президент США Дональд Трамп рассчитывает заключить торговое соглашение с Японией уже в мае, когда у него намечен государственный визит в эту страну. Об этом американский лидер заявил в пятницу во время встречи в Белом доме с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

"Я думаю, что это может произойти очень быстро. Да, я думаю, что это может произойти достаточно быстро, возможно, к тому времени, как я поеду туда, может быть, мы подпишем его там. Но сейчас дело продвигается очень хорошо. Посмотрим, что из этого выйдет", — сказал он, отвечая на вопрос о том, рассчитывает ли он заключить торговое соглашение с Японией уже к маю.

Президент США также отметил, что будет обсуждать с Абэ торговлю и вопрос денуклеаризации Корейского полуострова.

Трамп отправится с визитом в Японию в мае и станет первым иностранным лидером, который встретится с новым императором страны. Император Японии Нарухито взойдет на престол 1 мая после отречения его отца Акихито. Поскольку речь идет о государственном визите, президент США будет удостоен аудиенции у императорской четы.

Трамп уже неоднократно публично выражал недовольство дефицитом в торговле с Японией, который достигает почти 70 млрд долларов в год, и требовал от членов своей администрации выработать меры по исправлению ситуации. Между странами до сих пор нет соглашения о свободной торговле.

Напомним, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут провести встречу, посвященную подписанию торгового соглашения между странами, во время визита американского лидера в Японию.

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