США ликвидировали главаря крупной террористической организации

/ Фото: AFP

Лидер "Исламского государства" (ИГ) Абу Бакр аль-Багдади, предположительно, погиб в ходе спецоперации США на северо-западе Сирии. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Минобороны США.

По данным представителей Минобороны, Багдади мог погибнуть в результате подрыва "жилета смертника" в ходе спецоперации американских военных 26 октября.

Подтвердить информацию о гибели главаря ИГИЛ сможет ДНК-тест и биометрическое исследование, отмечают в издании.

Операцию в провинции Идлиб на северо-западе Сирии провели силы спецназа. Установить местонахождение лидера ИГ помогло Центральное разведывательное управление.

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Местонахождение аль-Багдади узнали, когда он пытался вывезти свою семью из провинции Идлиб в сторону турецкой границы, сообщил представитель спецслужбы Ирака со ссылкой на источники в Сирии.

На утро 27 октября в Белом доме анонсировали "важное заявление" президента США Дональда Трампа, не сообщив никаких подробностей.

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Сам Трамп в Twitter ночью без уточнений и деталей написал:"Что-то очень серьезное произошло только что!".

Ранее СМИ уже неоднократно сообщали о смерти аль-Багдади , однако официального подтверждения этой информации не поступало.

Ранее мы писали, что Худайфа аль-Бадри, сын главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади, предположительно был уничтожен в результате операции ВКС РФ в Сирии.

Также сообщалось, что аль-Бадри был ликвидирован в ходе операции сирийских правительственных войск близ Хомса. Телеканал боевиков показал изображение молодого человека с автоматом, не сообщив подробности.

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