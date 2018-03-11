Трамп рассказал, к чему могут привести переговоры с КНДР

Переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном могут провалиться, а могут привести к грандиозной политической сделке, заявил президент США Дональд Трамп.

"Они (переговоры – ред.) могут быстро закончиться ничем, а, может быть, мы сядем и заключим величайшую сделку для мира", – сказал он, выступая в Пенсильвании.

Перед отлетом в Пенсильванию из Вашингтона он сказал журналистам, что рассчитывает на успех переговоров с Ким Чен Ыном.

"Думаю, что с Северной Кореей все будет очень хорошо, и мы добьемся грандиозного успеха", – заявил президент.

По его словам, США в этом вопросе "пользуются серьезной поддержкой".

"Они (КНДР – ред.) обещают остановить на это время пуски ракет, а также планируют денуклеаризацию, поэтому все будет прекрасно", – добавил Трамп.

Как сообщалось, новые, еще более строгие санкции против Северной Кореи ввели США с целью заставить КНДР прекратить разработку ее ядерной программы, и президент США Дональд Трамп ожидает, что эти меры могут принести результат.

Вместе с тем, Трамп отметил, что настаивает на готовности США начать прямые переговоры с Северной Кореей. Об этом, как отметили в Белом доме, он заявил во время телефонного разговора с президентом Южной Кореи Муном Дженином.