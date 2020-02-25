Трамп рассказал, откуда у него серебряники от Путина

Президент США Дональд Трамп в 2018 году в качестве подарка получил от российского лидера Владимира Путина набор из 12 серебряных монет, посвященных проходившему в России чемпионату мира по футболу. Об этом свидетельствует список подарков, полученных американскими должностными лицами высокого ранга, в том числе хозяином Белого дома, от представителей иностранных государств в 2018 году. Документ, подготовленный управлением протокола Госдепартамента США, был опубликован 24 февраля в электронной базе Федерального реестра (сборник официальных документов американского правительства).

Подарок был преподнесен 19 августа 2018 года. По оценкам американских властей, его стоимость составляет 1,5 тыс. долларов. Сейчас набор монет находится на хранении в Национальном архиве США. "Отказ от подарка поставил бы в неловкое положение дарителя и правительство США", — поясняется в графе о причинах принятия подарка.

Полный перечень занял более ста страниц. Из всех внесенных в него подарков 17 адресованы президенту Соединенных Штатов. В частности, от премьер-министра Вьетнама Нгуен Суан Фука Трамп получил свой собственный портрет в золотой раме стоимостью более 3 тыс. долларов, а Малколм Тернбулл, будучи тогда премьер-министром Австралии, подарил хозяину Белого дома кожаные полусапоги челси за 545 долларов. Самый дорогостоящий подарок — сумку для гольфа от бренда Louis Vuitton за 8275 долларов — американскому президенту преподнес его французский коллега Эмманюэль Макрон.

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В числе подарков, которые получала от иностранных должностных лиц первая леди США Меланья Трамп, оказались, помимо прочего, произведения искусства, ювелирные украшения, предметы одежды, мебель. Самым дорогостоящим американские власти сочли подарок эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани — шесть тарелок из нимфенбургского фарфора стоимостью 23,5 тыс. долларов.

Напомним, как сообщали новости "Сегодня", в начале мая 2019 год в США опубликовали обновленный доклад о российском вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года. В новой версии доклада Минюст США поясняет, почему некоторые части документа были отредактированы.

В то же время уже в июне стало известно, как Россия попалась на вмешательстве в выборы в Европарламент. Европейская комиссия опубликовала доклад с доказательствами попыток Москвы оказать свое влияние.

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