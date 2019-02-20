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Трамп решил "обезглавить" Нацразведку США

Сегодня, 16:44

Главный американский разведчик США Дэниэл Коутс лишится должности из-за расхождений во мнениях с президентом

Дэниэле Коутсе
Дэниэле Коутсе. Фото: Flickr
Трамп решил "обезглавить" Нацразведку США //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d67/a1b/5c6d67a1b413d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d67/a1b/5c6d67a1b413d.jpg США Главный американский разведчик США Дэниэл Коутс лишится должности из-за расхождений во мнениях с президентом

В США может лишиться должности еще один высокопоставленный чиновник. Со ссылкой на свои источники The Washington Post пишет, что речь идет о 76-летнем директоре Национальной разведки Дэниэле Коутсе.

Якобы американский президент Дональд Трамп решил уволить его после январского доклада об угрозах национальной безопасности США. К тому же, хозяин Белого дома никогда не относился к главному разведчику страну как к своему близкому или доверенному советнику.

Президент решил, что своим докладом Коутс подорвал его политические усилия в направлении ядерного разоружения КНДР. Кроме того, комментарии Коутса насчет борьбы с "Исламским государством" противоречат публичным заявлениям президента.

Источники издания считают, что Коутс будет непременно уволен, хоть и не в ближайшие дни.

В Нацразведке комментировать данную информацию отказались.

Напомним, что 20 декабря президент США объявил об отставке министра обороны Джеймса Мэттиса. Трамп поблагодарил его за вклад в развитие новых вооружений и выполнение союзнических обязательств в отношении других стран.

Мы также писали, что в этом году в американской администрации также не обошлось без кадровых перестановок. В частности, Государственный департамент США покинул помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл.

Кроме того, также в связи с обвинениями в растрате бюджетных средств своей должности лишился министр внутренних дел США Райан Зинке. На его место Дональд Трамп уже предложил кандидатуру Дэвида Бернхардта.

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Тег Белый дом, отставка, Трамп, Дональд Трамп

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