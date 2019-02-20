Трамп решил "обезглавить" Нацразведку США
Главный американский разведчик США Дэниэл Коутс лишится должности из-за расхождений во мнениях с президентом
В США может лишиться должности еще один высокопоставленный чиновник. Со ссылкой на свои источники The Washington Post пишет, что речь идет о 76-летнем директоре Национальной разведки Дэниэле Коутсе.
Якобы американский президент Дональд Трамп решил уволить его после январского доклада об угрозах национальной безопасности США. К тому же, хозяин Белого дома никогда не относился к главному разведчику страну как к своему близкому или доверенному советнику.
Президент решил, что своим докладом Коутс подорвал его политические усилия в направлении ядерного разоружения КНДР. Кроме того, комментарии Коутса насчет борьбы с "Исламским государством" противоречат публичным заявлениям президента.
Источники издания считают, что Коутс будет непременно уволен, хоть и не в ближайшие дни.
В Нацразведке комментировать данную информацию отказались.
Напомним, что 20 декабря президент США объявил об отставке министра обороны Джеймса Мэттиса. Трамп поблагодарил его за вклад в развитие новых вооружений и выполнение союзнических обязательств в отношении других стран.
Мы также писали, что в этом году в американской администрации также не обошлось без кадровых перестановок. В частности, Государственный департамент США покинул помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл.
Кроме того, также в связи с обвинениями в растрате бюджетных средств своей должности лишился министр внутренних дел США Райан Зинке. На его место Дональд Трамп уже предложил кандидатуру Дэвида Бернхардта.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Трамп решил "обезглавить" Нацразведку США". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новая отставка в Белом доме: известно, кто покинет команду Трампа в ближайшие дни
Президент США очень недоволен работой одного из членов администрации, поэтому освободит свою подчиненную от исполнения обязанностей
Трамп анонсировал перестановки в своей администрации
Президент США думает о замене нескольких влиятельных помощников
Глава аппарата вице-президента США отказался возглавить аппарат Трампа
Трамп и Эйерс не договорились о сроке его службы, поэтому Эйерс будет помогать президенту вне администрации
Трамп подтвердил отставку своего спецпредставителя по борьбе с ИГ
Макгурк подал в отставку в минувшую пятницу в знак протеста против решения Трампа вывести американские войска из Сирии