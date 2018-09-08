Трамп решил выступить в Совбезе ООН и обсудить распространение оружия массового поражения

Президент США Дональд Трамп решил принять участие в заседании Совета Безопасности Организации объединенных наций, которое будет проходить под его председательством, и поднять тему широкого распространения оружия массового поражения. Об этом сообщается в Twitter представительства США при ООН.

"В ходе заседания Совета Безопасности президент затронет тему распространения оружия массового поражения, в том числе химического, биологического и ядерного оружия, а также баллистических ракет", – отмечается сообщении.

Кроме того, темой обсуждения станет то, что "распространение такого оружия угрожает слишком многим невинным гражданам, на что указывают последние события".

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут "очень злы", если в сирийском Идлибе произойдет кровопролитие. По его словам, ситуация, сложившаяся в этой провинции, "очень печальная".

Это заявление прозвучало после того, как российская авиация нанесла 20 ударов по позициям повстанцев в Идлибе. В бомбардировках принимали участие три самолета.

По данным турецкого агентства Anadolu, российские самолеты бомбили не только позиции сирийской оппозиции, но и жилые кварталы. В результате авиаударов погибли и были ранены не менее трех десятков человек.