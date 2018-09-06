США будут "очень злы", если в сирийском Идлибе произойдет кровопролитие – Трамп

По словам Трампа, сложившаяся ситуация в Идлибе "очень печальная"

Соединенные Штаты будут "очень злы", если в сирийской провинции Идлиб произойдет кровопролитие.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме c эмиром Кувейта Сабахом аль-Ахмедом аль-Джабером аль-Сабахом, передает Reuters.

По словам, Трампа сложившаяся ситуация в Идлибе "очень печальная".

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Как сообщалось, российская авиация совершила не меньше 20 ударов по позициям повстанцев в сирийской провинции Идлиб. В бомбардировках принимали участие три самолета. Они вылетели с расположенной в провинции Латакия авиабазы "Хмеймим"

Ссылаясь на местные источники, турецкое агентство Anadolu пишет, что российские самолеты бомбили не только позиции сирийской оппозиции, но и жилые районы. В результате авиаударов погибли и были ранены не менее трех десятков человек.

В частности, авиаудары были нанесены в нескольких районах на западе Идлиба и районе Зейзун на севере провинции Хама.

Портал Al-Masdar News утверждает, что было совершено около 50 ударов, что делает данную бомбардировка российских ВВС самой массированной с начала года.

В министерстве обороны РФ эту информацию пока никак не комментировали.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп предостерег от безрассудной атаки на Идлиб.