Трамп считает, что для безопасности выборов нужна идентификация избирателей

Без ID-карт избирателей это все бессмысленно, - считает Трамп

/ Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп заявил, что законопроекты о защите выборов от вмешательства должны обязательно включать положения, обязывающие избирателей предъявлять специальное удостоверение личности при голосовании.

"Никакие дебаты о безопасности выборов не могут продолжаться без предварительного согласия о том, что идентификация избирателей должна играть очень важную роль в любом окончательном соглашении. Без ID-карт избирателей это все бессмысленно", — написал Трамп d Twitter.

В конце июля Сенат США голосовал за два законопроекта, направленных на защиту от вмешательства в американские выборы. Один из законопроектов предполагал использование при голосовании бумажных бюллетеней. Согласно второму, кандидаты, участники предвыборных кампаний и члены их семей должны сообщать в Федеральное бюро расследований о получении предложений помощи со стороны иностранных государств. Эти инициативы отказался поддержать лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл, назвавший их предвзятыми.

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Как отмечает газета Hill, Трамп прокомментировал вопрос о безопасности выборов в то время, когда представители Демократической партии пытаются убедить Макконнелла одобрить вышеуказанные законопроекты.

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Напомним, что ранее бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер почти два года вел расследование обстоятельств вмешательства России в ход президентских выборов в США в 2016 году.

Ранее Министерство юстиции США опубликовало сокращенную, не содержащую конфиденциальной информации версию доклада Мюллера по расследованию вмешательства РФ в американские выборы 2016 года. Мюллер с мая 2017 года занимался расследованием имевших место попыток России повлиять на предвыборный процесс в США в 2016 году.

Перед публикацией доклада в Вашингтоне выступил генеральный прокурор и по совместительству министр юстиции США Уильям Барр, который заявил, что Россия действительно совершала вмешательство в американский избирательный процесс, но без участия американцев и Трампа в том числе.

Мы также писали и о реакции самого президента, который назвал это заключение окончательным поражением всех его политических оппонентов.

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