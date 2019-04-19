Трамп считает, что может остановить расследование Мюллера в любой момент
Трамп заявил, что может уволить всех, включая Мюллера
Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы прекратить расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы 2016 года, если бы захотел этого.
"Я имел право прекратить всю охоту на ведьм, если бы захотел. Я мог бы уволить всех, включая Мюллера, если бы захотел. Я решил не делать этого. Я имел право пользоваться прерогативой президента. Я этого не сделал!" – написал Трамп в твиттере.
Твит стал одним из немногих комментариев президента после публикации доклада Мюллера.
Ранее Трамп кратко изложил выводы доклада на мероприятии для раненых военнослужащих, сказав, что у него "хороший день", и повторив свою позицию, что в докладе не было "никакого сговора, никаких препятствий".
Он также опубликовал в твиттере фотографию, вдохновленную сериалом "Игра престолов", на которой Дональд Трамп смотрит в туман, а надпись гласит: "Никакого сговора. Никаких препятствий. Для ненавистников и радикальных левых демократов игра окончена".
Тем временем официальных заявлений журналистам после публикации доклада Роберта Мюллера Дональд Трамп до того, как отправился на выходные в свою резиденцию во Флориду, не сделал. Хотя ранее президент сообщал, что, возможно, проведет собственную пресс-конференцию после того, как генпрокурор США Уильям Барр представит редактированный доклад широкой общественности.
Перед публикацией доклада в Вашингтоне выступил генеральный прокурор и по совместительству министр юстиции США Уильям Барр, который заявил, что Россия действительно совершала вмешательство в американский избирательный процесс, но без участия американцев и Трампа в том числе.
Мы также писали и о реакции самого президент, который назвал это заключение окончательным поражением всех его политических оппонентов.
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