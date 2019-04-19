Трамп считает, что Россия не могла повлиять на исход голосования на выборах президента США
Трамп добавил, что вмешательство РФ происходило во время президентства Обамы
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия не смогла повлиять на исход голосования на выборах президента США в 2016 году.
"Все, что делали русские в связи с выборами 2016 года, было сделано, когда Барак Обама был президентом. Ему говорили об этом и он ничего не сделал! Самое главное, что это не повлияло на голосование", — написал Трамп на своей странице в Twitter.
Ранее министерство юстиции США опубликовало сокращенную, не содержащую конфиденциальной информации версию доклада Мюллера по расследованию вмешательства РФ в американские выборы 2016 года. Мюллер с мая 2017 года занимался расследованием якобы имевших место попыток России повлиять на предвыборный процесс в США в 2016 году.
Перед публикацией доклада в Вашингтоне выступил генеральный прокурор и по совместительству министр юстиции США Уильям Барр, который заявил, что Россия действительно совершала вмешательство в американский избирательный процесс, но без участия американцев и Трампа в том числе.
Мы также писали и о реакции самого президент, который назвал это заключение окончательным поражением всех его политических оппонентов.
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