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Трамп считает, что Россия не могла повлиять на исход голосования на выборах президента США

Сегодня, 05:52

Трамп добавил, что вмешательство РФ происходило во время президентства Обамы

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия не смогла повлиять на исход голосования на выборах президента США в 2016 году.

"Все, что делали русские в связи с выборами 2016 года, было сделано, когда Барак Обама был президентом. Ему говорили об этом и он ничего не сделал! Самое главное, что это не повлияло на голосование", — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Ранее министерство юстиции США опубликовало сокращенную, не содержащую конфиденциальной информации версию доклада Мюллера по расследованию вмешательства РФ в американские выборы 2016 года. Мюллер с мая 2017 года занимался расследованием якобы имевших место попыток России повлиять на предвыборный процесс в США в 2016 году.

Перед публикацией доклада в Вашингтоне выступил генеральный прокурор и по совместительству министр юстиции США Уильям Барр, который заявил, что Россия действительно совершала вмешательство в американский избирательный процесс, но без участия американцев и Трампа в том числе.


Мы также писали и о реакции самого президент, который назвал это заключение окончательным поражением всех его политических оппонентов.

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Тег выборы, США, Обама, Трамп, РФ, выборы в США, Мюллер

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Источник:

ТАСС

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