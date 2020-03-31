Трамп считает, что введение в США общенационального карантина очень маловероятно

Введение федеральным правительством США общенационального карантина в связи с распространением нового коронавируса в стране крайне маловероятно. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая в Розовом саду Белого дома перед журналистами.

Отвечая на вопрос, собирается ли федеральное правительство вводить общенациональный карантин, глава государства отметил, что это "на данный момент крайне маловероятно". Он добавил, что власти обсуждали эту возможность.

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В то же время Трамп подчеркнул, что власти страны могут ужесточить санитарные ограничения. "По больше части рекомендации останутся такими, как сейчас, возможно, даже [станут] немного более жесткими", — указал глава вашингтонской администрации.

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Напомним, что число жертв коронавируса в мире приближается к 37 тысяч.

Тем временем, количество смертей в США от заболевания, вызываемого новым коронавирусом, впервые превысило 500 в день. Об этом сообщила американская телекомпания CNN, которая ведет подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей.

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