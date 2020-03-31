Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 28,06
30,96
  1. Мировые новости
  2. США

Трамп считает, что введение в США общенационального карантина очень маловероятно

31 марта, 04:20

Елена Кузьмич

Власти обсуждали эту возможность

Введение федеральным правительством США общенационального карантина в связи с распространением нового коронавируса в стране крайне маловероятно. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая в Розовом саду Белого дома перед журналистами.

Отвечая на вопрос, собирается ли федеральное правительство вводить общенациональный карантин, глава государства отметил, что это "на данный момент крайне маловероятно". Он добавил, что власти обсуждали эту возможность.

Реклама

В то же время Трамп подчеркнул, что власти страны могут ужесточить санитарные ограничения. "По больше части рекомендации останутся такими, как сейчас, возможно, даже [станут] немного более жесткими", — указал глава вашингтонской администрации.

В тренде
Роботы против коронавируса и отели для бездомных: главное в мире за неделю

Напомним, что число жертв коронавируса в мире приближается к 37 тысяч.

Тем временем, количество смертей в США от заболевания, вызываемого новым коронавирусом, впервые превысило 500 в день. Об этом сообщила американская телекомпания CNN, которая ведет подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США карантин коронавирус Дональд Трамп

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта 30 марта и все подробности
Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта 30 марта и все подробностиДругие страны
Почему коронавирус в каждой стране ведет себя по-разному
Почему коронавирус в каждой стране ведет себя по-разномуСША
Покупка бутылки воды обогатила мужчину до конца жизни
Покупка бутылки воды обогатила мужчину до конца жизниFun
"Большая двадцатка" выделит триллионы на борьбу с пандемией: кто и как будет распределять средстваЭкономика
"Это просто катастрофа": что на самом деле происходит с коронавирусом в СШАСША
Количество зараженных COVID-19 на планете почти приблизилось к 600 тысяч
Количество зараженных COVID-19 на планете почти приблизилось к 600 тысячСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...