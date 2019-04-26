Трамп считает расследование Мюллера попыткой свержения правительства

Трамп считает, что расследование российского вмешательства могло бы произойти в стране третьего мира

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque.

Президент США Дональд Трамп назвал расследование специального прокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года попыткой госпереворота.

"Это был переворот. Это была попытка свержения правительства США", – заявил Дональд Трамп в интервью Fox News. Он сравнил расследование с Уотергейтским скандалом, приведшим к отставке бывшего президента США Ричарда Никсона.

"Это была не кража информации из офиса в комплексе "Уотергейт", это была попытка переворота", – заявил он.

Дональд Трамп также добавил, что расследование российского вмешательства – это то, что могло бы произойти в "стране третьего мира".

Накануне Палата представителей, контролируемая демократами, прислала несколько официальных повесток о получении дополнительной информации после обнародования отчета спецпрокурора Роберта Мюллера в "русской делу". В частности, на слушания в Конгресс вызван советник Белого дома Дон Макган.

Макган должен предоставить необходимые документы к 7 мая, а на слушания должен был явиться 21 мая. Отказ выполнить такое требование считается в США неуважением к Конгрессу и может преследоваться в суде. "Его показания помогут нам пролить свет на то, как президент подрывал принцип верховенства закона, а также на его попытки скрыть это с помощью того, что он врал американскому народу и заставлял делать это других", — заявил глава юридического комитета.

Ранее глава юридического комитета Палаты представителей Конгресса США Джерролд Надлер направил в Министерство юстиции США повестку с требованием предоставить законодателям полный текст доклада Мюллера без каких-либо исключенных из него частей к 1 мая.

Ранее министерство юстиции США опубликовало сокращенную, не содержащую конфиденциальной информации версию доклада Мюллера по расследованию вмешательства РФ в американские выборы 2016 года. Мюллер с мая 2017 года занимался расследованием якобы имевших место попыток России повлиять на предвыборный процесс в США в 2016 году.

Перед публикацией доклада в Вашингтоне выступил генеральный прокурор и по совместительству министр юстиции США Уильям Барр, который заявил, что Россия действительно совершала вмешательство в американский избирательный процесс, но без участия американцев и Трампа в том числе.

Мы также писали и о реакции самого президента, который назвал это заключение окончательным поражением всех его политических оппонентов.

Блокировка Трампом повесток Конгресса может привести к ответной реакции со стороны законодателей и, как следствие, к обострению противостояния между центрами власти в США.

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