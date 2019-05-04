Трамп считает слежку ФБР за его предвыборным штабом более серьезным делом, чем Уотергейт

Уотергейтский скандал вызвал в 1974 году отставку президента США Ричарда Никсона под угрозой импичмента

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Leah Millis.

Президент США Дональд Трамп назвал слежку агентов ФБР в 2016 году за сотрудниками его предвыборного штаба более серьезной ситуацией, чем Уотергейтский скандал, вызвавший в 1974 году отставку президента США Ричарда Никсона под угрозой импичмента. Об этом он заявил в Белом доме.

"Это важнейшая новость. Это посильнее, чем Уотергейтский скандал, как мне кажется", — добавил он.

Ранее The New York Times опубликовала статью, в которой утверждалось, что ФБР в 2016 году направляло в Лондон агента под прикрытием на встречу с бывшим советником предвыборного штаб Трампа Джорджем Пападопулосом, чтобы узнать о предполагаемых связях с Россией.

Трамп также затронул тему намеченного на май выступления на слушаниях в Конгрессе США бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера, занимавшегося расследованием инкриминируемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году. По его словам, решение о том, должен ли Мюллер дать показания законодателям, остается за министром юстиции и генеральным прокурором Уильямом Барром. "Я не знаю. Решать генеральному прокурору, который, как я думаю, проделал великолепную работу", — сказал американский лидер, отвечая на соответствующий вопрос. Он также отметил, что вопрос о вызове для дачи показаний в Конгресс бывшего советника Белого дома Дона Макгана решится "в течение следующей недели или около того".

Ранее глава юридического комитета Палаты представителей Конгресса США Джерролд Надлер направил в Министерство юстиции США повестку с требованием предоставить законодателям полный текст доклада Мюллера без каких-либо исключенных из него частей к 1 мая.

Ранее министерство юстиции США опубликовало сокращенную, не содержащую конфиденциальной информации версию доклада Мюллера по расследованию вмешательства РФ в американские выборы 2016 года. Мюллер с мая 2017 года занимался расследованием якобы имевших место попыток России повлиять на предвыборный процесс в США в 2016 году.

Перед публикацией доклада в Вашингтоне выступил генеральный прокурор и по совместительству министр юстиции США Уильям Барр, который заявил, что Россия действительно совершала вмешательство в американский избирательный процесс, но без участия американцев и Трампа в том числе.

Мы также писали и о реакции самого президента, который назвал это заключение окончательным поражением всех его политических оппонентов.

Блокировка Трампом повесток Конгресса может привести к ответной реакции со стороны законодателей и, как следствие, к обострению противостояния между центрами власти в США.

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