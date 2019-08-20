Трамп шутя пообещал не строить позолоченный небоскреб в Гренландии

/ Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп пошутил и пообещал не строить небоскреб в Гренландии, которую недавно был не против приобрести. Сообщение об этом он разместил в Twitter.

"Я обещаю не делать этого в Гренландии!" — написал глава государства. Он даже прикрепил к сообщению отредактированную фотографию.

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Интересно, что на ней изображен принадлежащий компании Trump Organization 64-этажный небоскреб Trump International Hotel в Лас-Вегасе. Стекла гостиницы снаружи покрыты позолотой в 24 карат таким образом, что само здание выглядит золотым. Автор фотомонтажа разместил небоскреб посреди небольших домиков на побережье, в которых угадывается Гренландия.

Напомним, ранее издание The Wall Street Journal сообщило о заинтересованности Трампа насчет покупки Гренландии Соединенными Штатами. В начале прошлого века США уже приобрели другую датскую колонию, которая ныне именуется Американскими Виргинскими островами.

В ответ на это некоторые датские политики назвали подобную информацию всего лишь неудачной шуткой, выразив уверенность, что правительство подобного не допустит.

А вот официальный Копенгаген действительно заверил Вашингтон в том, что не станет продавать США самый крупный остров на планете.

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