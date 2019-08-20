Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,18
27,95

Трамп шутя пообещал не строить позолоченный небоскреб в Гренландии

20 августа, 03:58

Трамп прикрепил к сообщению отредактированную фотографию

/ Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп пошутил и пообещал не строить небоскреб в Гренландии, которую недавно был не против приобрести. Сообщение об этом он разместил в Twitter.

"Я обещаю не делать этого в Гренландии!" — написал глава государства. Он даже прикрепил к сообщению отредактированную фотографию.

Реклама

Интересно, что на ней изображен принадлежащий компании Trump Organization 64-этажный небоскреб Trump International Hotel в Лас-Вегасе. Стекла гостиницы снаружи покрыты позолотой в 24 карат таким образом, что само здание выглядит золотым. Автор фотомонтажа разместил небоскреб посреди небольших домиков на побережье, в которых угадывается Гренландия.

В тренде
Визит Нетаньяху в Киев, расследование причин пожара в Одессе: итоги дня

Напомним, ранее издание The Wall Street Journal сообщило о заинтересованности Трампа насчет покупки Гренландии Соединенными Штатами. В начале прошлого века США уже приобрели другую датскую колонию, которая ныне именуется Американскими Виргинскими островами.

В ответ на это некоторые датские политики назвали подобную информацию всего лишь неудачной шуткой, выразив уверенность, что правительство подобного не допустит.

А вот официальный Копенгаген действительно заверил Вашингтон в том, что не станет продавать США самый крупный остров на планете.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

США гренландия небоскреб Трамп шутка

Источник: ТАСС

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В США запретили провоз в самолете некоторых моделей MacBook Pro
В США запретили провоз в самолете некоторых моделей MacBook ProСША
Самоубийство миллиардера в тюрьме США: что показало вскрытие
Самоубийство миллиардера в тюрьме США: что показало вскрытиеСША
В США назвали единственного человека, способного остановить войну на Донбассе
В США назвали единственного человека, способного остановить войну на ДонбассеПолитика
В детском саду США погибли пять детей
В детском саду США погибли пять детейСША
Уже не Китай: изменился крупнейший в мире держатель внешнего долга США
Уже не Китай: изменился крупнейший в мире держатель внешнего долга СШАЭкономика
Русский самолет-шпион над США и прощание с all inclusive : главные события недели
Русский самолет-шпион над США и прощание с all inclusive : главные события неделиДругие страны

Новости партнеров

Loading...