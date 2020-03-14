Трамп собирается пройти тест на коронавирус

Президент США Дональд Трамп, "вероятнее всего", в скором времени пройдет тест на коронавирус. Об этом он заявил журналистам.
"Вероятнее всего, да", — сказал глава вашингтонской администрации.
Президент США уверяет, что это решение не связано с тем, что он контактировал с бразильским чиновником, у которого позднее был диагностирован коронавирус. "Не по этой причине, а потому что, я думаю, я сделаю его в любом случае. Довольно скоро, мы работаем над этим", — добавил Трамп.
Ранее Трамп заявлял, что у него нет симптомов заражения новым коронавирусом, поэтому нет необходимости проходить обследование на выявление заболевания.
У главы пресс-службы президента Бразилии Жаира Болсонару Фабио Вайнгартена, который входил в состав делегации, вернувшейся из США, были выявлены симптомы респираторного заболевания, которое, как позже выяснили, было вызвано коронавирусом. Сообщалось также, что в поездке он находился рядом с президентом и непосредственно контактировал с ним. Чиновник был помещен на карантин. Потом бразильский президент сообщил, что коронавируса нового типа по результатам анализа у него не выявлено.
Число случаев заражения новым коронавирусом в США достигло 1920, умер 41 человек. Власти 24 штатов ввели режим ЧС на своей территории. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией.
Ранее в Белом доме нашли отговорку, чтобы не проверять Трампа на коронавирус.
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