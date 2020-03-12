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Трампа не будут проверять на коронавирус: в Белом доме нашли отговорку

12 марта, 22:20

Елена Кузьмич

Заражение коронавирусом выявили у сотрудника президента Бразилии, сопровождавшего его на переговорах с главой США

Президента США Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса не будут тестировать на коронавирус.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Стефани Гришем.

"Оба – и президент, и вице-президент – почти не контактировали с человеком, у которого выявили коронавирус, и поэтому обследование им сейчас не требуется", – говорится в заявлении.

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Ранее заражение коронавирусом выявили у сотрудника президента Бразилии Жаира Болсонару, сопровождавшего его на переговорах в Вашингтоне с президентом США. За состоянием здоровья Болсонару также наблюдают медики. При этом американский президент заявил, что его не беспокоит эта информация.

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Напомним, что президент Бразилии Жаир Болсонару проходит медицинские исследования и сдал тест на коронавирус. Пока не известно, является ли тест положительным.

В Бразилию коронавирус добрался еще 25 февраля. Зараженный пациент — 61-летний мужчина, который недавно вернулся из Ломбардии, что в Италии, с легкими симптомами, характерными для нового коронавируса.

Заметим, что в Латинской Америке коронавирус подтвержден в Аргентине, Чили, Перу, Эквадоре, Колумбии, Парагвае, Бразилии, Мексике.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Бразилия президент Белый дом коронавирус Дональд Трамп

Источник: Интерфакс

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