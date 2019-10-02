Трамп собрал рекордные $ 125 млн на предвыборную кампанию

Cумма — рекордная и почти в два раза превышает объем пожертвований за аналогичный период предыдущего лидера Соединенных Штатов Барака Обамы

/ Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп за третий квартал 2019 года собрал рекордные 125 млн долларов добровольных пожертвований на проведение предвыборной кампании. Об этом сообщил в Twitter менеджер предвыборной кампании Трампа Брэд Парскейл.

"Большой сбор средств в этом квартале. Кампания Республиканской партии и Дональда Трампа собрала 125 миллионов долларов", — указал он. При этом Парскейл подчеркнул, что данная сумма — рекордная и почти в два раза превышает объем пожертвований за аналогичный период предыдущего лидера Соединенных Штатов Барака Обамы, когда тот баллотировался на второй президентский срок. Агентство Associated Press уточняет, что за третий квартал 2011 года Обаме и Национальному комитету Демократической партии удалось привлечь 70 млн долларов.

"Президент Трамп проводит грандиозную кампанию, собирая рекордные суммы в рекордные сроки", — заключил Парскейл. В свою очередь председатель Национального комитета Республиканской партии (НКРП) Ронна Макдэниел подчеркнула, что республиканцы "уже ведут борьбу с демократами и намерены переизбрать президента на второй срок в 2020 году". Ранее НКРП сообщил, что привлек за счет агрессивной пропагандистской кампании 6 млн долларов добровольных пожертвований за 27 часов после запуска в Конгрессе процедуры импичмента в отношении президента Дональда Трампа.

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В США в последние дни разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, президент США Дональд Трамп хочет встретиться с человеком, который подал жалобу о давлении на президента Украины Владимира Зеленского.

Более подробно о причинах и возможных последствиях скандала вы можете узнать в материале "Уотергейт" по-украински: как Зеленский чуть не довел Трампа до импичмента " на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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