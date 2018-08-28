Трамп согласился почтить память Маккейна

Сегодня, 14:40

Президент США не будет присутствовать на похоронной церемонии

фото: AFP
фото: AFP

Президент США Дональд Трамп в конце концов согласился приспустить национальный флаг над Белым домом в память о погибшем сенаторе Джоне Маккейне. Об этом пишет BBC.

"Несмотря на различия в наших взглядах на стратегию и политику, я уважаю службу сенатора Маккейна нашей стране, – говорится в заявлении американского лидера. – В его честь я подписал указ о том, чтобы приспустить флаг США до его похорон".

Президент США также отметил, что не будет присутствовать на похоронной церемонии политика. На церемонии в память Маккейна, которая пройдет 31 августа в Капитолии, выступит вице-президент страны Майк Пенс.

Ранее мы писали, что последнее обращение Джона Маккейна, который скончался в ночь на 26 августа, зачитал в Капитолии штата Аризона бывший руководитель предвыборной кампании политика Рик Дэвис. В этом обращении Маккейн призвал американцев "не прятаться за стенами" и подверг критике политику Дональда Трампа

Ранее сайт "Сегодня" собрал главные цитаты Маккейна об Украине. Американский политик ради Украины не церемонился в своих высказываниях с властями России и США.

Также мы сообщали о реакции украинских политиков и простых украинцев на смерть Маккейна. Его называли большим другом Украины, ведь американский политик поддерживал украинцев на Майдане и ездил к военным на Донбасс.
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