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Трамп сомневается, что США создадут вакцину против коронавіруса в 2020

6 мая, 03:49

Елена Кузьмич

Трамп сообщил, что каждый день получает сведения о том, как идет создание вакцины

/ Фото: Pexels

В США рассчитывают создать вакцину от коронавируса до конца 2020, но нет полной уверенности в том, что сделать это удастся. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, – сообщает ABC.

"Уверен ли я? Я ни в чем не могу быть уверен, Но есть отличные шансы на успех в этой работе", – заметил Трамп.

Американский президент сообщил, что каждый день получает сведения о том, как идет создание вакцины, в том числе от производителя фармацевтических препаратов Johnson & Johnson. "У них дела идут отлично", — уточнил американский лидер.

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Ранее Трамп заявил, что в США, вероятнее всего, создадут вакцину от коронавируса до конца года. Он заверил, что специалисты активно работают над этим.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 70,9 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что в Израиле заявили о создании вакцины против коронавируса. Она нейтрализует вирус в организме человека.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США вакцина коронавирус Дональд Трамп

Источник: ТАСС

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