Трамп сообщил, когда купят TikTok

Американский лидер сообщил, что говорил с руководителем Microsoft

Корпорация Microsoft или другая компания американская компания должна заключить сделку по приобретению у китайской ByteDance американского подразделения социальной сети TikTok до 15 сентября, иначе ее работа будет запрещена на территории Соединенных Штатов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает агентство Reuters.

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По его данным, американский лидер также сообщил, что говорил с руководителем Microsoft.

Напомним, что 20 июля Палата представителей Конгресса США одобрила внесение поправки в проект оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября) о запрете использования TikTok в госорганах. Как считают американские власти, эта программа собирает данные, которые могут быть использованы для осуществления кибератак на Соединенные Штаты.

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Представители соцсети подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности. Американские регулирующие органы в 2019 году начали расследование в отношении TikTok.

31 июля президент США Дональд Трамп заявил, что планирует запретить TikTok на территории США.

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