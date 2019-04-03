Трамп: США будут добиваться от стран НАТО выделения на оборону более 2% ВВП
Трамп заявил, что США несут очень большую долю, непропорционально большую долю расходов в Североатлантическом альянсе
США не исключают, что будут добиваться от своих союзников по НАТО выделения на оборону более 2% ВВП. Об этом заявил во вторник Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Белом доме.
"Семь из 28 стран (членами НАТО являются в настоящее время 29 государств — прим. ТАСС) оплачивают текущие расходы, остальные подтягиваются. Мы смотрим на уровень в 2% ВВП. И в какой-то момент, мне кажется, он должен будет стать выше, чем этот. Вероятно, должен быть выше", — сказал американский лидер.
С его точки зрения, "США несут очень большую долю, непропорционально [большую] долю" расходов в Североатлантическом альянсе. "Тем не менее отношения с НАТО очень хорошие, отношения с генеральным секретарем [Столтенбергом] — выдающиеся", — сказал Трамп.
Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО обвинил Российскую Федерацию в постоянном нарушении подписанного со США Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.
Кроме того, по его словам, после аннексии Крыма, отравления экс-работника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери и нарушения ДРСМД все практическое сотрудничество между НАТО и РФ было приостановлено.
Мы также писали о встрече Столтенберга с президентом Украины Петром Порошенко, потребовав у России освободить пленных украинских моряков и обещав помочь в противостоянии Кремлю.
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