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Трамп: США будут добиваться от стран НАТО выделения на оборону более 2% ВВП

Сегодня, 01:38

Трамп заявил, что США несут очень большую долю, непропорционально большую долю расходов в Североатлантическом альянсе

Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: AFP
Трамп: США будут добиваться от стран НАТО выделения на оборону более 2% ВВП //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/e58/130/5c9e58130de40.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/e58/130/5c9e58130de40.jpg США Трамп заявил, что США несут очень большую долю, непропорционально большую долю расходов в Североатлантическом альянсе

США не исключают, что будут добиваться от своих союзников по НАТО выделения на оборону более 2% ВВП. Об этом заявил во вторник Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Белом доме.

"Семь из 28 стран (членами НАТО являются в настоящее время 29 государств — прим. ТАСС) оплачивают текущие расходы, остальные подтягиваются. Мы смотрим на уровень в 2% ВВП. И в какой-то момент, мне кажется, он должен будет стать выше, чем этот. Вероятно, должен быть выше", — сказал американский лидер.

С его точки зрения, "США несут очень большую долю, непропорционально [большую] долю" расходов в Североатлантическом альянсе. "Тем не менее отношения с НАТО очень хорошие, отношения с генеральным секретарем [Столтенбергом] — выдающиеся", — сказал Трамп.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО обвинил Российскую Федерацию в постоянном нарушении подписанного со США Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Кроме того, по его словам, после аннексии Крыма, отравления экс-работника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери и нарушения ДРСМД все практическое сотрудничество между НАТО и РФ было приостановлено.

Мы также писали о встрече Столтенберга с президентом Украины Петром Порошенко, потребовав у России освободить пленных украинских моряков и обещав помочь в противостоянии Кремлю.

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Тег США, НАТО, Трамп, Столтенберг

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Источник:

ТАСС

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