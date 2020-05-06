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Трамп связал распространение коронавируса и наркоманию в США

6 мая, 02:42

Елена Кузьмич

В США зафиксировано более 1,2 млн случаев заражения коронавирусом

/ Фото: REUTERS/Tom Brenner

Введение в США, которые расширили помощь Украине из-за COVID-19, карантина из-за распространения коронавируса усугубило в Америке проблему наркомании. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, – сообщает ABC.

Американского лидера спросили, вероятно ли, что после отмены санитарных ограничений в США могут случиться летальные исходы вследствие заражения вирусом, которых можно было бы избежать. "Возможно, что некоторые будут, поскольку люди не будут заперты в квартирах или домах. Но мы будем выполнять нормы социального дистанцирования", – заметил Трамп.

Американский президент добавил, что карантинные меры все равно следует отменить как можно скорее. "Люди и так умираю. Что произошло с наркоманией? Она растет. Если вы обратите внимание на самоубийства. Посмотрите, что происходит. Люди теряют работу. Мы должны вернуть им ее. Именно это мы и делам", — заметил американский лидер.

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По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 70,6 тысячи человек.

Заметим, что Трамп озвучил, сколько человек может умереть от коронавируса в США.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США наркомания коронавирус Дональд Трамп

Источник: ТАСС

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